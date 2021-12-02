Послы ЕС согласовали пятый пакет санкций против Беларуси
Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против Беларуси
Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Юзвяк .
"Послы ЕС только что дали зеленый свет пятому санкционному пакету в отношении Беларуси. 17 человек и 11 компаний. Он должен быть опубликован в официальном журнале ЕС завтра", - написал Юзвяк.
Журналист добавил, что сейчас идет работа над шестым пакетом санкций, однако его содержание еще не известно. Новый пакет санкций может быть готов к январю или февралю 2022 года.
В новый пакет санкций, в частности, включили национального белорусского авиаперевозчика "Белавиа" и туристические компании, которые обвиняют в помощи мигрантам с Ближнего Востока попасть в границы Польши и стран Евросоюза.
"Мигранты, желающие пересечь внешнюю границу (ЕС - ред.), летели в Минск на борту рейсов "Белавиа" из ряда стран Ближнего Востока... Для того чтобы содействовать этому, "Белавиа" открыла новые авиамаршруты и расширила количество рейсов на уже существующих маршрутах", - говорится в документе ЕС, который цитируетРадио Свобода .
По информации издания, ЕС считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал поддержку авиакомпании после отзыва прав на полеты в белорусских авиаперевозчиков.
- Напомним, 26 ноября ЕС согласовал пакет санкций против 28 белорусских физических и юридических лиц.
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