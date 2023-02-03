Послы ЕС согласовали предельные цены на российские нефтепродукты

Об этом сообщила в Twitter председательство в Совете ЕС Швеция.

"Послы ЕС сегодня одобрили ограничение цен на нефтепродукты перед окончательным принятием Советом ЕС. Это важное соглашение в рамках дальнейшего ответа ЕС и партнеров на российскую агрессивную войну против Украины", – говорится в сообщении.

Об этом также написал в твиттере журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Он уточнил, что послы ЕС дали зеленый свет для двух ограничений цен на российские нефтепродукты: 100 долларов США за баррель для дизельного горючего, 45 долларов США – для более дешевых нефтепродуктов.

Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов вступает в силу в воскресенье, 5 февраля.

"Из G7 мы устанавливаем ограничение цен на эти продукты, сокращая доходы России, одновременно обеспечивая стабильность глобальных энергетических рынков", – добавила она.