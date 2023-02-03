Послы ЕС согласовали предельные цены на российские нефтепродукты
После Евросоюза согласовали предложение Еврокомиссии по установлению предельных цен на российские нефтепродукты. Теперь решение должен окончательно принять Совет ЕС
Об этом сообщила в Twitter председательство в Совете ЕС Швеция.
"Послы ЕС сегодня одобрили ограничение цен на нефтепродукты перед окончательным принятием Советом ЕС. Это важное соглашение в рамках дальнейшего ответа ЕС и партнеров на российскую агрессивную войну против Украины", – говорится в сообщении.
Об этом также написал в твиттере журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Он уточнил, что послы ЕС дали зеленый свет для двух ограничений цен на российские нефтепродукты: 100 долларов США за баррель для дизельного горючего, 45 долларов США – для более дешевых нефтепродуктов.
Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов вступает в силу в воскресенье, 5 февраля.
"Из G7 мы устанавливаем ограничение цен на эти продукты, сокращая доходы России, одновременно обеспечивая стабильность глобальных энергетических рынков", – добавила она.
- Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции по результатам саммита Украина-ЕС рассказала, что десятый пакет санкций ЕС против России будет стоить около 10 миллиардов евро и будет касаться технологий и обхода санкций.
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