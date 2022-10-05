Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ, в пакет включена предельная цена на нефть, – СМИ
Послы Европейского Союза во вторник, 4 октября, согласовали новый пакет санкций против Российской Федерации
Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Послы ЕС наконец-то согласовали новые санкции против России Ограничение цены на нефть включено. Официально санкции должны быть приняты завтра (в среду, 5 октября, – ред.)", – написал он.
Информацию о достижении согласия о новом, восьмом, пакете санкций против РФ, подтверждает Politico со ссылкой на слова семи европейских дипломатов.
"Послы ЕС достигли планового соглашения о новых санкциях против войны Владимира Путина с Украиной, включая ограничение цены на продажу российской нефти", – отмечает издание.
Ряд стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу новых санкций, особенно в отношении предельных цен на нефть, поэтому детали предварительно достигнутого устного соглашения еще предстоит прописать.
В частности, Мальта, Греция и Кипр, танкеры которых перевозят большинство российской нефти, были обеспокоены влиянием ограничения цен на нефть на их судоходство. Так что, вероятно, этим странам будут "определенные уступки", – пишет Politico.
Учитывая трудности в достижении согласия по восьмому пакету санкций, некоторые дипломаты оставались осторожными в высказываниях даже после того, как во вторник в зале было достигнуто устное согласие. Один из них отметил, что, предварительно, соглашение "должно быть" завершено в среду утром.
- 30 сентября страны Европейского Союза достигли предварительного согласия по восьмому пакету санкций против России.
- В понедельник, 3 октября, послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не достигли договоренности по восьмому пакету санкций против РФ. Принятие санкций задерживалось из-за позиции Венгрии, Греции, Кипра и Мальты.
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