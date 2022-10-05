Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС наконец-то согласовали новые санкции против России Ограничение цены на нефть включено. Официально санкции должны быть приняты завтра (в среду, 5 октября, – ред.)", – написал он.

Информацию о достижении согласия о новом, восьмом, пакете санкций против РФ, подтверждает Politico со ссылкой на слова семи европейских дипломатов.

"Послы ЕС достигли планового соглашения о новых санкциях против войны Владимира Путина с Украиной, включая ограничение цены на продажу российской нефти", – отмечает издание.

Ряд стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу новых санкций, особенно в отношении предельных цен на нефть, поэтому детали предварительно достигнутого устного соглашения еще предстоит прописать.

В частности, Мальта, Греция и Кипр, танкеры которых перевозят большинство российской нефти, были обеспокоены влиянием ограничения цен на нефть на их судоходство. Так что, вероятно, этим странам будут "определенные уступки", – пишет Politico.

Учитывая трудности в достижении согласия по восьмому пакету санкций, некоторые дипломаты оставались осторожными в высказываниях даже после того, как во вторник в зале было достигнуто устное согласие. Один из них отметил, что, предварительно, соглашение "должно быть" завершено в среду утром.