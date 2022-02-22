Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ
21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России
Об этом написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк .
"Послы ЕС одобрили замораживание активов и запрет на выдачу виз еще пяти лицам из-за подрыва территориальной целостности Украины", - отметил он.
Эти люди способствовали русской оккупации Крыма.
- Напомним, ранее в ЕС расширили список санкций против лиц, причастных к российским выборам в Крыму.
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