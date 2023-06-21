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Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

21 июня, 2023 среда
16:17
Мир

21 июня послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазейок, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения

Об этом сообщило представительство Швеции, ныне председательствующей в Совете ЕС.

"Сегодня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. Пакет содержит меры, направленные на противодействие обходу санкций и индивидуальным спискам", - говорится в сообщении.

Других подробностей о новом пакете ограничений пока нет.

Что известно об 11-м пакете санкций против РФ

Новый пакет санкций против РФ должны были принять до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил , что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Также с требованием исключить из списка компании выступила Греция.

8 мая издание Finacial Times сообщило, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставку в Россию электроники .

В июне издание Politico сообщило, что Германия, Франция и еще несколько стран-членов ЕС опасаются того, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения.

15 июня Bloomberg писал, что ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ.

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