Послы ЕС рекомендовали отменить ограничения на въезд для Украины, - журналист

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину к рекомендованному списку третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд. Список будет официально обновлен завтра", - написал Йозвяк.



Корреспондент Guardian Дженнифер Ранкин пишет, что послы ЕС решили добавить Украину в список и убрать из него Таиланд и Руанду. Великобритания, по ее словами, не обговаривалась.