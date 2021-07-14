Послы ЕС рекомендовали отменить ограничения на въезд для Украины, - журналист
Европейский Союз 15 июля может внести Украину в список стран, для граждан которых следует снять ограничения на въезд
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину к рекомендованному списку третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд. Список будет официально обновлен завтра", - написал Йозвяк.
Корреспондент Guardian Дженнифер Ранкин пишет, что послы ЕС решили добавить Украину в список и убрать из него Таиланд и Руанду. Великобритания, по ее словами, не обговаривалась.
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