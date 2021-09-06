Послы ЕС продолжат санкции против России за оккупацию Крыма, - журналист

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Facebook.

"Послы ЕС в среду дадут " зеленый свет ", чтобы продлить на шесть месяцев запрет на въезд и замораживание активов для 177 человек и 44 юридических лиц, которые, как полагают, подорвали территориальную целостность Украины", - рассказал журналист.