Послы ЕС поддержали продление санкций против России из-за оккупации Крыма и агрессии на Донбассе

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали " зеленый свет " на продление еще на 6 месяцев запрета выдачи виз и замораживания активов для 177 человек и 44 юридических лиц, которых считают причастными к посягательству на территориальную целостность Украины. Санкциям исполнилось 7 лет, а с 2014 года было добавлено больше имен ", - написал он.

Джозвяк упомянул 44 юридических лиц, однако в комментариях отметил, что ошибся и их на самом деле 48, как и было раньше.



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