Послы ЕС поддержали продление санкций против России из-за оккупации Крыма и агрессии на Донбассе
Послы ЕС 8 сентября согласовали продление персональных санкций против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе
Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Послы ЕС дали " зеленый свет " на продление еще на 6 месяцев запрета выдачи виз и замораживания активов для 177 человек и 44 юридических лиц, которых считают причастными к посягательству на территориальную целостность Украины. Санкциям исполнилось 7 лет, а с 2014 года было добавлено больше имен ", - написал он.
Джозвяк упомянул 44 юридических лиц, однако в комментариях отметил, что ошибся и их на самом деле 48, как и было раньше.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.66
Покупка 26.66Продажа 26.89
-
EUR
Покупка 31.47Продажа 31.86
- Актуальное
- Важное