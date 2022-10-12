Послы ЕС одобрили создание военной миссии помощи Украине, - журналист
Послы стран Евросоюза одобрили создание военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине, создание миссии должны одобрить министры иностранных дел стран Европейского Союза
Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС сегодня согласились создать военную миссию ЕС по оказанию помощи Украине со штаб-квартирами в Германии и Польше", – написал журналист.
Он отметил, что в понедельник создание миссии должны быть одобрены министрами иностранных дел стран ЕС.
Миссия должна заработать как можно быстрее, добавил Йозвяк.
- 16 сентября министры иностранных дел Германии, Польши и Франции подтвердили свою поддержку Украине в ее противостоянии с РФ и призвали к пересмотру политики ЕС в отношении государства-агрессоры. Берлин, Варшава и Париж также соглашаются, что война России против Украины "является нападением на нашу европейскую модель, основанную на свободе, демократии и порядке и правилах".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.15
Покупка 40.15Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.45Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное