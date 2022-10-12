Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня согласились создать военную миссию ЕС по оказанию помощи Украине со штаб-квартирами в Германии и Польше", – написал журналист.

Он отметил, что в понедельник создание миссии должны быть одобрены министрами иностранных дел стран ЕС.

Миссия должна заработать как можно быстрее, добавил Йозвяк.

16 сентября министры иностранных дел Германии, Польши и Франции подтвердили свою поддержку Украине в ее противостоянии с РФ и призвали к пересмотру политики ЕС в отношении государства-агрессоры. Берлин, Варшава и Париж также соглашаются, что война России против Украины "является нападением на нашу европейскую модель, основанную на свободе, демократии и порядке и правилах".

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