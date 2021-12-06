Послы ЕС могут согласовать санкции против ЧВК Вагнера 8 декабря, - журналист
В среду, 8 декабря, послы Европейского Союза могут согласовать санкции против ЧВК Вагнера и троих россиян, сотрудничавших с наемниками
Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС в среду собираются дать зеленый свет на санкции против группы Вагнера и трех россиян, связанных с группой", - написал Йозвяк.
Также ЕС впервые введет санкции в отношении Сирии, однако они будут также касаться двух российских граждан и трех российских организаций.
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