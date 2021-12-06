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Послы ЕС могут согласовать санкции против ЧВК Вагнера 8 декабря, - журналист

6 декабря, 2021 понедельник
23:03
Общество Дело "вагнеровцев"

В среду, 8 декабря, послы Европейского Союза могут согласовать санкции против ЧВК Вагнера и троих россиян, сотрудничавших с наемниками

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду собираются дать зеленый свет на санкции против группы Вагнера и трех россиян, связанных с группой", - написал Йозвяк.

Также ЕС впервые введет санкции в отношении Сирии, однако они будут также касаться двух российских граждан и трех российских организаций.

  • Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.
  • 19 ноября бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.
  • 26 ноября Владимир Зеленский рассказал, что бывший глава разведки Василий Бурба "слил" операцию по ЧВК Вагнера, когда его идеи были раскрыты РФ.
  • Во вторник, 30 ноября, Верховная Рада одобрила проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий госслужащих и других лиц, которые могли способствовать нарушению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу нацбезопасности.
  • 30 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал показания ДБР по делу вагнеровцев.
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Вагнергейт
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