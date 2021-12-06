Послы ЕС могут согласовать санкции против ЧВК Вагнера 8 декабря, - журналист

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



"Послы ЕС в среду собираются дать зеленый свет на санкции против группы Вагнера и трех россиян, связанных с группой", - написал Йозвяк.



Также ЕС впервые введет санкции в отношении Сирии, однако они будут также касаться двух российских граждан и трех российских организаций.

Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

19 ноября бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.

26 ноября Владимир Зеленский рассказал, что бывший глава разведки Василий Бурба "слил" операцию по ЧВК Вагнера, когда его идеи были раскрыты РФ.

Во вторник, 30 ноября, Верховная Рада одобрила проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий госслужащих и других лиц, которые могли способствовать нарушению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу нацбезопасности.

30 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал показания ДБР по делу вагнеровцев.