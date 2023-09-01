Послов РФ и Беларуссии пригласили на вручение Нобелевской премии. МИД Украины отреагировал

О приглашении сообщил Нобелевский фонд, передает Reuters .

В Нобелевском фонде сообщили, что послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии (включая РФ и Беларусь), будут приглашены на церемонию вручения премии в декабре.

Фонд заявил, что стремится включить даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии.

"Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между имеющими разные взгляды сокращается", - сказал исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен.

"Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем наши приглашения отпраздновать и понять Нобелевскую премию и важность свободной науки, свободной культуры и свободных мирных обществ", - добавил он.

Реакция Украины

В МИД Украины призвали Нобелевский фонд пересмотреть свое решение и не приглашать послов России и Беларуси.

"Доказывать ценности гуманизма до России и Беларуси – сизифов труд. Усилия, которые не приведут к результату. Скорее всего, в тот день, когда российский посол будет сидеть в хорошем костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах", - написал в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Как при таких условиях воспримут в Кремле решение фонда вернуться к business as usual? Только усилением ощущения безнаказанности и новыми преступлениями", - добавил он.

По его словам, пока при содействии Беларуси продолжается российская агрессия и страдают миллионы украинцев, следует продолжать изоляцию России и Беларуси на международной арене.

Нобелевская премия – одна из самых престижных международных премий, которую ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества. Ее присуждают каждый год, начиная с 1901 года. Нынешних лауреатов объявят в начале октября, а праздничные церемонии награждения состоятся 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.