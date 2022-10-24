Послом в Германии назначили спецпредставителя МИД по санкциям Макеева

Согласно тексту указа президента Украины Владимира Зеленского и как сообщает MDR – 24 октября Алексей Макеев вступил в свои новые обязанности.

24 октября новый посол Украины в Германии Алексей Макеев вручил верительные грамоты федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

"Бывший уполномоченный правительства Украины по вопросам санкций против России Алексей Макеев официально стал новым послом своей страны в Германии. Во второй половине дня 46-летний Макеев вручил федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру верительные грамоты и отзывную грамоту от своего предшественика Андрея Мельника", – говорится в сообщении.