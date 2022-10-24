Послом в Германии назначили спецпредставителя МИД по санкциям Макеева
Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев принял новые обязанности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии
Согласно тексту указа президента Украины Владимира Зеленского и как сообщает MDR – 24 октября Алексей Макеев вступил в свои новые обязанности.
24 октября новый посол Украины в Германии Алексей Макеев вручил верительные грамоты федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
"Бывший уполномоченный правительства Украины по вопросам санкций против России Алексей Макеев официально стал новым послом своей страны в Германии. Во второй половине дня 46-летний Макеев вручил федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру верительные грамоты и отзывную грамоту от своего предшественика Андрея Мельника", – говорится в сообщении.
- Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что правительство Германии при передаче вооружения Украине не ставит требование о том, как и где ее нельзя использовать.
- 10 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен поделилась своими впечатлениями от пребывания в укрытии в Киеве во время воздушных тревог.
- Посол Германии в Украине заявила, что системы противовоздушной обороны IRIS-T производятся специально для Украины, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая – до конца года.
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