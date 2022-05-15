Послевоенное восстановление Украины: Зеленский 23 мая выступит на Давосском форуме

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

"На 23 мая запланировано обращение к участникам форума в Давосе. В этом году конференция будет особенно важна для нашей страны. Будет обсуждаться послевоенное восстановление. Делаем все, чтобы по максимуму собрать поддержку мира и участие в работе Давосского форума является одной из лучших возможностей именно для этого" , – отметил Зеленский.

Всемирный экономический форум проведет свою ежегодную встречу в 2022 году с 22 по 26 мая.