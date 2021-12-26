Последствиями Brexit разочарованы 60% британцев, - The Guardian

Об этом свидетельствуют результаты опроса института исследования общественного мнения Opinium, сообщает The Guardian.

По его результатам, более 60% британцев считают, что Brexit прошел плохо или хуже, чем они ожидали.

42% британцев, проголосовавших за выход Британии из ЕС в 2016 году, имеют негативное мнение о Brexit.

26% сторонников Brexit сказали, что все прошло хуже, чем ожидалось. 16% проголосовавших за Brexit сказали, что они ожидали, что все пойдет плохо.

86% опрошенных, проголосовавших за членство в ЕС, сказали, что все было даже хуже, чем они ожидали.

Лишь 14% опрошенных сказали, что Brexit прошел лучше, чем ожидалось.