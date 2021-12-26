Последствиями Brexit разочарованы 60% британцев, - The Guardian
Через год после выхода Великобритании из Евросоюза 60% ее жителей выразили разочарование последствиями Brexit
Об этом свидетельствуют результаты опроса института исследования общественного мнения Opinium, сообщает The Guardian.
По его результатам, более 60% британцев считают, что Brexit прошел плохо или хуже, чем они ожидали.
42% британцев, проголосовавших за выход Британии из ЕС в 2016 году, имеют негативное мнение о Brexit.
26% сторонников Brexit сказали, что все прошло хуже, чем ожидалось. 16% проголосовавших за Brexit сказали, что они ожидали, что все пойдет плохо.
86% опрошенных, проголосовавших за членство в ЕС, сказали, что все было даже хуже, чем они ожидали.
Лишь 14% опрошенных сказали, что Brexit прошел лучше, чем ожидалось.
- 31 января 2020 года Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняло участие более 33,5 млн человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное