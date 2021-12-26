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Последствиями Brexit разочарованы 60% британцев, - The Guardian

26 декабря, 2021 воскресенье
17:35
Мир Brexit

Через год после выхода Великобритании из Евросоюза 60% ее жителей выразили разочарование последствиями Brexit

Об этом свидетельствуют результаты опроса института исследования общественного мнения Opinium, сообщает The Guardian.

По его результатам, более 60% британцев считают, что Brexit прошел плохо или хуже, чем они ожидали.

42% британцев, проголосовавших за выход Британии из ЕС в 2016 году, имеют негативное мнение о Brexit.

26% сторонников Brexit сказали, что все прошло хуже, чем ожидалось. 16% проголосовавших за Brexit сказали, что они ожидали, что все пойдет плохо.

86% опрошенных, проголосовавших за членство в ЕС, сказали, что все было даже хуже, чем они ожидали.

Лишь 14% опрошенных сказали, что Brexit прошел лучше, чем ожидалось.

  • 31 января 2020 года Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняло участие более 33,5 млн человек.
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Евросоюз
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Brexit
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