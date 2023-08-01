Последствия вражеских обстрелов и ситуация на фронте: Зеленский провел совещание с военными и силовиками
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 августа, провел совещание с силовиками и военными, на котором, в частности, обсудили последствия вражеских обстрелов и ситуацию на фронте
Об этом Зеленский написал в telegram .
Отмечается, что глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко доложил о ситуации на пограничье и последствия российской ночной атаки пятью "шахедами" по Харькову. В настоящее время на местах попадания работают все соответствующие службы.
Также Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога и Херсона.
"Заслушал главкома Залужного по ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО – командующий Олещук. Был и закрытый доклад начальника ГУР Буданова", - добавил Зеленский.
- 31 июля утром российские террористы нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате попадания двух ракет по зданию учебного заведения и многоэтажки погибли шесть человек. По состоянию на утро 1 августа пострадавших было более 80 человек.
- Также оккупанты атаковали дронами Харьков. Зафиксированы прилеты в общежитие и центр города, предварительно, пострадал один человек.
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