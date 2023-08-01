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Последствия вражеских обстрелов и ситуация на фронте: Зеленский провел совещание с военными и силовиками

1 августа, 2023 вторник
09:36
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 августа, провел совещание с силовиками и военными, на котором, в частности, обсудили последствия вражеских обстрелов и ситуацию на фронте

Об этом Зеленский написал в telegram .

Отмечается, что глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко доложил о ситуации на пограничье и последствия российской ночной атаки пятью "шахедами" по Харькову. В настоящее время на местах попадания работают все соответствующие службы.

Также Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога и Херсона.

"Заслушал главкома Залужного по ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО – командующий Олещук. Был и закрытый доклад начальника ГУР Буданова", - добавил Зеленский.

  • 31 июля утром российские террористы нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате попадания двух ракет по зданию учебного заведения и многоэтажки погибли шесть человек. По состоянию на утро 1 августа пострадавших было более 80 человек.
  • Также оккупанты атаковали дронами Харьков. Зафиксированы прилеты в общежитие и центр города, предварительно, пострадал один человек.

Харьков
СБУ
Владимир Зеленский
Кривой Рог
Херсон
ГУР
Валерий Залужный
Кирилл Буданов
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