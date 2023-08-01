Об этом Зеленский написал в telegram .

Отмечается, что глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко доложил о ситуации на пограничье и последствия российской ночной атаки пятью "шахедами" по Харькову. В настоящее время на местах попадания работают все соответствующие службы.

Также Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога и Херсона.

"Заслушал главкома Залужного по ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО – командующий Олещук. Был и закрытый доклад начальника ГУР Буданова", - добавил Зеленский.