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Последствия удара РФ "искандерами" по Покровску. Фоторепортаж

9 августа, 2023 среда
13:02
Война с Россией

Спасатели продолжают разбирать завалы после российского двойного удара по Покровску Донецкой области. По состоянию на 9 августа погибли 9 человек, более 80 получили ранения разной степени тяжести

Корреспондент "Еспресо TV" Артем Лагутенко побывал на месте и показал последствия вражеского удара.

Российские террористы вечером 7 августа нанесли удар по жилым многоэтажкам города Покровск. В результате вражеской атаки повреждено 12 многоэтажек, здания гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и два гражданских автомобиля.

наслідки удару РФ по Покровську

Ракеты прилетели в самый центр города, где было большое скопление гражданских людей. После первого удара спасатели прибыли на место, чтобы помочь раненым, но через 40 минут после этого террористы совершили повторную атаку. Таким образом, захватчики хотели как можно больше жертв среди гражданского населения.

наслідки удару РФ по Покровську

Среди раненых – два мальчика. Один из них – 11-летний Никита -находится в тяжелом состоянии.

Также из-за вражеского удара ранены сотрудники полиции и спасатели, которые первыми приехали на место происшествия для оказания экстренной помощи пострадавшим и ликвидации последствий разрушений.

наслідки удару РФ по Покровську

Две вражеских ракеты типа "Искандер" убили 9 человек. Среди них спасатель и военный. Одной из жертв российского террора стал полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ДСНС в Донецкой области.

наслідки удару РФ по Покровську

С места происшествия вывезли 122 тонны строительного мусора. К ликвидации последствий обстрелов от ДСНС были привлечены 46 человек и 12 единиц техники.

Глава Покровской ВА Сергей Добряк сообщил, что из местного бюджета будет выделено по 100 тысяч гривен семьям погибших в результате обстрела и по 80 тысяч гривен за разрушенное жилье.

наслідки удару РФ по Покровську

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Украина
російська армія
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Донетчина
ракетний удар
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