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"Последствия "СВО" и их будет больше": представитель ГУР МО Юсов о взрывах на территории РФ

11 августа, 2023 пятница
14:50
Война с Россией

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал, что россияне чаще будут ощущать последствия агрессивной войны против Украины

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Нам известно обо всем, что происходит на территории РФ. Ответственность за это все лежит на Путине и его преступном режиме, а также на россиянах, поддерживающих геноцидную войну против Украины. Они все будут отвечать за преступления, совершившие в Украине", - объяснил Юсов.

Представитель ГУР МО Украины подчеркнул, что постепенно боевые действия будут переноситься на территорию агрессора

"Очень здорово, что следствием так называемой "СВО" стала не денацификация и демилитаризация Украины, а взрывы по всей территории РФ. Украинцы только объединились, а свободный мир помогает нам противостоять врагу. Россияне получили то, что заслуживают. В частности, остановка работы аэропортов , взрывы и многие другие интересные случаи. Хочу отметить, что это только начало. Мы еще увидим много других последствий их агрессивной войны против Украины. Рядовые россияне должны понять, что начав войну против мирного соседа, они получат войну на своей территории", - добавил он.

  • Напомним, в ночь на 9 августа городской глава Москвы Собянин сообщил о якобы атаке на город двумя беспилотниками, которые удалось сбить системой ПВО: один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.
  • 10 августа в Домодедово близ Москвы взрыв и большой пожар . Очевидцы говорят о последствиях работы ПВО, власти – о якобы взрыве на автосервисе и двух сбитых дронах
Украина
Россия
російська армія
оккупированные территории
безпілотник
ГУР
Контрнаступление ЗСУ
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