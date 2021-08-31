"Последствия ситуации на рынке": Галущенко объяснил возникновение дефицита угля на складах ТЭС
Министр энергетики Герман Галущенко объяснил возникновение дефицита угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) ситуацией, которая сложилась на рынке
Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По словам Галущенко, компании не покупали уголь, поскольку не видели смысла работать себе в убыток при себестоимости производства электроэнергии ТЭС около 1600 грн/МВт-ч и цене электроэнергии на рынке в 400-600 грн. После аварийных отключений было решено привлечь "Центрэнерго", которое до этого справлялось с накоплением угля, но начало его сверхурочно сжигать из-за нагрузки 150-200% в определенные дни.
"Поэтому тема угля и возникла сейчас. Это последствия ситуации на рынке. И потом говорят, что плохое министерство давит на регулятора. Сейчас цена уже позволяет спокойно покупать уголь, производить, продавать и зарабатывать. И мы видим, что уже начали заключать контракты на импорт угля. ДТЭК уже об этом заявил, и "Центрэнерго" работает над тем, чтобы тоже дополнительно законтрактоваться к импорту. Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно пройдеим осенне-зимний период ", - цитирует агентство слова Галущенко.
Он добавил, что график накопления угля пошел вверх сразу, как было снижено потребление ТЭС. На мировом рынке уголь есть, но основной вопрос в деньгах. В частности, это вопрос для "Центрэнерго", поскольку компания в долгах.
В целом, по словам Галущенко, дополнительно нужно импортировать около 3 500 000 тонн энергетического угля в течение отопительного сезона согласно новому утвержденному графику накопления угля.
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