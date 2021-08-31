"Последствия ситуации на рынке": Галущенко объяснил возникновение дефицита угля на складах ТЭС

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По словам Галущенко, компании не покупали уголь, поскольку не видели смысла работать себе в убыток при себестоимости производства электроэнергии ТЭС около 1600 грн/МВт-ч и цене электроэнергии на рынке в 400-600 грн. После аварийных отключений было решено привлечь "Центрэнерго", которое до этого справлялось с накоплением угля, но начало его сверхурочно сжигать из-за нагрузки 150-200% в определенные дни.



"Поэтому тема угля и возникла сейчас. Это последствия ситуации на рынке. И потом говорят, что плохое министерство давит на регулятора. Сейчас цена уже позволяет спокойно покупать уголь, производить, продавать и зарабатывать. И мы видим, что уже начали заключать контракты на импорт угля. ДТЭК уже об этом заявил, и "Центрэнерго" работает над тем, чтобы тоже дополнительно законтрактоваться к импорту. Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно пройдеим осенне-зимний период ", - цитирует агентство слова Галущенко.



Он добавил, что график накопления угля пошел вверх сразу, как было снижено потребление ТЭС. На мировом рынке уголь есть, но основной вопрос в деньгах. В частности, это вопрос для "Центрэнерго", поскольку компания в долгах.



В целом, по словам Галущенко, дополнительно нужно импортировать около 3 500 000 тонн энергетического угля в течение отопительного сезона согласно новому утвержденному графику накопления угля.

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