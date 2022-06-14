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Главная война с Россией Последствия санкций и отсутствия опыта: даже при увеличении оборонного бюджета России возможно трудно пополнить резервы, - британская разведка

Последствия санкций и отсутствия опыта: даже при увеличении оборонного бюджета России возможно трудно пополнить резервы, - британская разведка

14 июня, 2022 вторник
09:46
война с Россией

У России проблемы с производством оптики и электроники, поэтому даже увеличение бюджета на производство новой военной техники не решит проблему пополнения технических резервов

Об этом в твиттер сообщает британское минобороны со ссылками на данные разведки.

Как сообщается, 10 июня заместитель председателя военно-промышленной комиссии России спрогнозировал увеличение бюджета на оборону на 0,6-0,7 трлн. рублей или примерно на 20%. Такое финансирование должно позволить мобилизовать военно-промышленную базу России, чтобы удовлетворить потребности войны.

"Однако отрасль может столкнуться с трудностями при выполнении многих из этих требований, частично из-за последствий санкций и отсутствия опыта", – отмечают в британской разведке.

Как поясняется в сообщении, у России проблемы с производством высококачественной оптики и передовой электроники. Это может помешать усилиям восстановить утраченную в войне против Украины военную технику.

При этом основные оперативные усилия России остаются сосредоточенными на наступлении на Северодонецке и формировании котла на Донбассе. В то же время западная группа российских войск, вероятно, впервые за несколько недель продвинулась на харьковском направлении, отмечается в обзоре.

  • По состоянию на 14 июня оккупанты штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города.

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