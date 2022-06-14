Об этом в твиттер сообщает британское минобороны со ссылками на данные разведки.

Как сообщается, 10 июня заместитель председателя военно-промышленной комиссии России спрогнозировал увеличение бюджета на оборону на 0,6-0,7 трлн. рублей или примерно на 20%. Такое финансирование должно позволить мобилизовать военно-промышленную базу России, чтобы удовлетворить потребности войны.

"Однако отрасль может столкнуться с трудностями при выполнении многих из этих требований, частично из-за последствий санкций и отсутствия опыта", – отмечают в британской разведке.

Как поясняется в сообщении, у России проблемы с производством высококачественной оптики и передовой электроники. Это может помешать усилиям восстановить утраченную в войне против Украины военную технику.

При этом основные оперативные усилия России остаются сосредоточенными на наступлении на Северодонецке и формировании котла на Донбассе. В то же время западная группа российских войск, вероятно, впервые за несколько недель продвинулась на харьковском направлении, отмечается в обзоре.

По состоянию на 14 июня оккупанты штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города.