Последствия разрушения Каховской ГЭС могут спровоцировать эпидемию на то юга Украины
На территории, подтопленной в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, расположены 12 кладбищ, один скотомогильник и биотермическая яма. В результате подтопления этих объектов, на ВТО юга Украины может начаться эпидемия
Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.
Соответствующие данные циркулируют во внутренних документах оккупационной администрации ТОТ Херсонской области, которые находятся в распоряжении Центра Национального Сопротивления. Подтопление таких объектов может привести к эпидемиям на временно оккупированных территориях.
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.
Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .
Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.
28 июня в отчете от Генштаба ВСУ сообщалось о том, что российские оккупанты приняли меры по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в некоторых населенных пунктах Херсонской области, которые оказались под их контролем после подрыва Каховской ГЭС и вспышки вирусных болезней. Рашисты заставили коммунальщиков расчищать обрушение и собирать трупы.
24 и 25 июня было обнаружено более 60 тел. Командование российских оккупационных войск скрыло реальное количество жертв , похоронив погибших в братских могилах без ДНК-тестирования и каких-либо памятных знаков.
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