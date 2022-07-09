Последствия обстрела в Донецкой области: Пожар в полях, разрушены помещения и по меньшей мере 6 погибших

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"В Авдеевке - более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем", - говорится в сообщении.

По словам главы области, россияне обстреляли освобожденную Павловку в Угледарской общине. Ракетным ударом разрушен один дом. В Марьинке от обстрелов погиб по меньшей мере 1 человек, в Красногоровке - загорелся пожар в полях. В Очеретинской общине из Смерчей обстрелян дачный кооператив.

"В Константиновке не менее 5 прилетов по жилым массивам — уже сейчас известно о 1 погибшем и 3 раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика", - сказал Кириленко.

Один человек погиб и один травмировался из-за обстрелов кафиров в Переездном Звановской общины. В Светлодарской общине ранены четыре человека.

Россияне 9 июля ударили ракетами по жилому району Харькова, в результате чего ранены 6 женщин, в том числе ребенок, повреждены дома.

Также рашисты обстреляли из "Градов" жилые кварталы Кривого Рога, погибли две женщины, еще три человека ранены.

Вечером 9 июля оккупационные силы открыли огонь по Днепропетровской области.

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