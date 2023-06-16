Об этом в репортаже Donbas Frontliner специально для Еспресо.TV.

После подрыва российскими войсками плотины Каховского водохранилища команда Donbas Frontliner выехала на юг страны исследовать катастрофическое влияние теракта на жизнь прибрежных громад Днепра на Запорожье, Днепропетровщине, Николаевщине и Херсонщине.

Запорожье, остров Хортица, июнь 2023 года.

Пока одни регионы тонут, другие страдают от нехватки воды и питьевой, и технической. Местами вода отошла от берега на километр и больше.

Сегодня репортеры DF работали в селах Николаевской и Херсонской областей, затопленных выходом из берегов реки Ингулец - Афанасьевцы, Федоровка, Ульяновцы и Ингульцы. Вода в громадах только начала сходить и люди наконец-то смогли попасть в свои уничтоженные дома и оценить масштаб потерь. Большинство говорит, что до последнего не верили, что будет потоп, и начали выносить имущество за несколько часов до того, как вода залила дома. Спасали прежде всего животных, документы, некоторые электроприборы и базовый набор одежды. Но есть люди, которые не успели вынести вообще ничего.

В Федоровке Херсонской области затопило 62 дома - две прибрежные улицы. Сегодня здесь начала работу комиссия от сельсовета, которая должна зафиксировать состояние уничтоженных домов. Среди них много таких, где размыло стены и обрушилась крыша. Также в селе работает группа деминеров — ищут снаряды, которые могли прибиться к берегу.

Пока команда DF снимала сюжет об их работе, над нами пролетели 4 крылатые ракеты "Калибр" - от моря в направлении столицы.

Дом местного жителя, село Федоровка, Херсонской области. Фото: Андрей Дубчак

"Это что, самолет?" — спросил один из саперов. Сначала был слышен только звук, а через секунду ракеты вынырнули из-за деревьев. Они летели так низко, что рефлекторно все мы побежали за бетонное укрытие, ожидая взрыва. Через несколько минут стало ясно, что их назначение – Киев.

Ракета летит в направлении Киева 16 июня. Фото: Андрей Дубчак

Последствия обстрелов в Киевской области, Старые Петровцы, 16 июня. Фото: Данило Дубчак

Материал создан в рамках партнерства Еспресо и Donbas Frontliner. Автор текста – Алена Савчук.

Donbas Frontliner – независимое репортерское медиа, рассказывающее о войне, развязанной РФ против Украины. В фокусе внимания – события на линии фронта, недавно освобожденных территориях, в тылу; документирование доказательств и свидетельств очевидцев о военных преступлениях России. В 2022 году команда стала победителем Free Media Award 2022; основатель медиа Андрей Дубчак – лауреат премии имени Григория Гонзадзе в 2023 году. Соцсети Donbas Frontliner.