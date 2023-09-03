Последствия глобального потепления: австралийский горнолыжный курорт закрывается "раньше графика" из-за отсутствия снега

Об этом пишет The Guardian.

Курорт Perisher прекратит работу подъемников в двух из четырех районов 3 сентября из-за отсутствия снега, преждевременно завершая сезон.

Решение закрыть районы Blue Cow и Guthega было принято после того, как Бюро метеорологии заявило о самой теплой зиме с начала официальных записей в 1910 году, со среднесуточной температурой на 1,53 °С выше среднего значения.

Директор по горным операциям Perisher Майкл Фернсайд сказал, что оба района обычно закрывались раньше.

"Мы немного опережаем их закрытие, однако в последнее десятилетие мы закрывали их на второй или третьей неделе сентября в последних десяти снежных сезонах", - сказал Фернсайд.

В комментариях к публикации Perisher в Facebook клиенты горнолыжного курорта возмущаются: "Безумие, которое неожиданно в Perisher", "Я не помню такого, чтобы снежный сезон заканчивался так рано".

Perisher не единственный курорт, завершающий сезон раньше из-за нехватки снега. Курорт Thredbo вынужден был закрыться на время долгих выходных в дни королевских праздников в Австралии, а гора Baw Baw и курорт Selwyn будут недоступны для катания на лыжах и сноубордах с понедельника.

Тенденция

Традиционно снежный сезон в Австралии продолжается до первых выходных октября, но в последние десятилетия максимальная высота снега уменьшается, а снежный сезон становится короче из-за потепления климата.

В Австралийских Альпах, горном массиве на юго-востоке Австралии, где и находятся горнолыжные курорты Thredbo и Perisherи, температура в июле была примерно на 2 °C выше обычного, а снега выпало вдвое меньше.

Профессор Невилл Николлс, климатический эксперт из Университета Монаш, сказал Guardian Australia, что уменьшение количества осадков в конце сезона связано с потеплением вследствие антропогенного изменения климата.

Климатический отчет ООН в прошлом году отметил, что наблюдения в Spencers Creek в Новом Уэльсе показали, что снежный сезон уже сократился на 5%, а высота снега упала на 10%.