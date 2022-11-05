Последствия будут масштабнее выгоды: МИД Украины отреагировал на заявление Ирана о поставках оружия РФ
Спикер МИД Украины Олег Николенко отреагировал на заявление МИД Ирана о поставках дронов в Российскую Федерацию перед началом полномасштабной войны
Соответствующее заявление он опубликовал на фейсбуке.
"Иранский министр по возможности распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров", - написал Николенко.
Он подчеркнул, что Украина научена доверять только фактам. Поэтому она будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранских дронов в войне против Украины.
"В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России", - подчеркнул Николенко.
- 5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России оружие.
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