Последствия агрессивной политики РФ должен почувствовать на себе каждый не осудивший ее россиянин - посол в Польше Зварыч

Об этом в интервью Епрессо заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Россия и даже обычные россияне, поддерживающие политику Путина должны ощутить последствия этой агрессивной войны, которую они сами развязали без всяких оснований. В цивилизованном мире это не метод решения каких-либо вопросов. Нельзя убивать людей только за то, что что-то тебе в них не нравится. Во-первых, надо понять, почему именно что-то тебе не нравится. Нужно понять, почему ты оккупировал суверенные территории, почему ты забрал Крым. И мы за это все еще должны вас любить и уважать" , – сказал он.

Зварыч добавил, что "русский мир" не присущ украинскому народу.

"Нельзя нас затянуть в это иго. Пока в Кремле и другие россияне не поймут, что мы никоим образом не можем называться "одним народом". Мы разные. Украинцы ни на кого не нападали, мы сторонники мирного сосуществования и вдруг получаем то, что сделал Путин. Это не укладывается в голове ни одного цивилизованного человека", - отметил посол.

Он подчеркнул, что последствия агрессивной политики должен ощутить на себе каждый россиянин, который не осудил эту агрессию и делает вид, что он как будто стоит в стороне.

"Не может уже быть культура отдельно от политики. Настолько уж этот предел перешел не только Путин, но и весь русский народ, что здесь единственным методом закончить эту войну как можно скорееявляется полная изоляция во всех сферах. Пусть тогда каждый россиянин задумается, почему это произошло и возможно, начнет искать виновного в этом всем где-то там у мавзолея Ленина", - подытожил Зварыч.