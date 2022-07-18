Последствия агрессии РФ против Украины: ЕС временно отменил пошлины на импорт 7 видов овощей и фруктов из Молдовы
Совет Евросоюза на год отменил пошлины и квоты на импорт в ЕС семи видов фруктов и овощей с территории Молдовы
Об этом сообщает Европейская Правда.
"Мы не можем не замечать влияния захватнической войны России против Украины на Молдову. После отмены пошлин на остальную сельскохозяйственную продукцию, которая еще не была полностью либерализирована, Молдова теперь может экспортировать по меньшей мере вдвое больше этой продукции в ЕС без пошлины. Этими исключительными мерами Европейский Союз углубляет свои торговые отношения с Молдовой и демонстрирует свою поддержку стабилизации экономики Молдовы", - заявил Юзеф Сикелла, министр промышленности и торговли Чехии.
Отмечается, что Молдова сможет без пошлин и квот в течение года вывозить в Евросоюз томаты, чеснок, виноград, яблоки, вишни, сливы и виноградный сок.
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