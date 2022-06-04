Последователей Московского патриархата в Украине стало меньше на три четверти, - пресс-секретарь ПЦУ

Об этом пресс-секретарь ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий рассказал на 5 канале.

"Многие верные, которые еще до начала путинской агрессии признавали себя принадлежащими к Московскому патриархату, изменили свою позицию. Мы пока имеем данные только на март 2022 года. Вот сейчас июнь, я думаю, появятся более свежие социологические данные. Но могу сослаться на исследование, сделанное в марте, а это еще до широкой огласки, которую приобрели акты геноцида в Буче и других пригородах Киева... Последователей Московского патриархата в Украине уменьшилось на три четверти. До 24 февраля признавали себя сторонниками Московского патриархата 15% наших сограждан, а в марте - всего 4%. В то время как к Православной церкви Украины относили себя к началу нападения 38%, а в марте уже 52%", – рассказал архиепископ Евстратий.

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"То есть, сравнивая эти цифры, могу сказать, что количество последователей ПЦУ было в марте в 13 раз больше, чем сторонников Московского патриархата. И потому и происходит изменение юрисдикции религиозными общинами. К концу мая мы зафиксировали уже более 400 религиозных общин, которые вышли из состава МП и сменили юрисдикцию", - добавил он.

Архиепископ Евстратий (Заря) также напомнил, что в одном из своих обращений предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний сказал, что каждая российская бомба, каждый российский снаряд, ракета, падающие на украинскую землю, они действительно уничтожают веру в "русский мир".

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"Это идеология человеконенавистническая, которая, собственно, и оправдывает убийства, те акты террора и геноцида, которые российская армия совершала и продолжает совершать на украинской земле", - подытожил архиепископ.

Напомним, ПЦУ официально объявила о намерении основать монастырь в Киево-Печерской лавре.

В настоящее время эта святыня находится в распоряжении церкви Московского патриархата.

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