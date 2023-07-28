Об этом глава Грузии написала в Твиттере.

"Гордимся тем, что наш народ мирно протестует против последней российской провокации - круизный лайнер посещает грузинский порт Батуми, пока Путин блокирует отгрузку зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море", - подчеркнула Зурабишвили.

Президент заявила, что безопасность является необходимостью для Грузии, Украины и Европейского Союза.

Предыстория

Напомним, 27 июля грузины прогнали из порта Батуми лайнер Astoria Grande с российскими туристами, следующий в Сочи. Они скандировали "Русский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

Во время акции в одной из кают лайнера появилось российское знамя, но вскоре его убрали.

Фото: Радио Свобода.Грузия

Негодование жителей Батуми вызвало и прибытие лайнера из России, и комментарии российских туристов на нем. В интервью местным СМИ они заявляли, что Россия не оккупировала Грузию, "мы по-прежнему в Советском Союзе", а одна из туристок открыто заявила, что посещала Абхазию, являющуюся нарушением грузинского законодательства.

Корабль отплыл под давлением местных протестующих на два дня раньше графика.

Что известно о россиянах в Грузии

11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.

15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.

В Грузии оппозиция обещает встретить первый рейс из Москвы акцией протеста.

19 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты еще одному российскому авиаперевозчику – Red Wings.

27 июля президент Грузии осудил передачу РФ "властями" оккупированной Абхазии аэропорту Сухуми.