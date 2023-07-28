"Последняя российская провокация": президент Грузии отреагировала на прибытие в Батуми лайнера с российскими туристами и протесты местных
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что прибытие в Батуми лайнера с российскими туристами - последняя провокация РФ
Об этом глава Грузии написала в Твиттере.
"Гордимся тем, что наш народ мирно протестует против последней российской провокации - круизный лайнер посещает грузинский порт Батуми, пока Путин блокирует отгрузку зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море", - подчеркнула Зурабишвили.
Президент заявила, что безопасность является необходимостью для Грузии, Украины и Европейского Союза.
Предыстория
Напомним, 27 июля грузины прогнали из порта Батуми лайнер Astoria Grande с российскими туристами, следующий в Сочи. Они скандировали "Русский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.
Во время акции в одной из кают лайнера появилось российское знамя, но вскоре его убрали.
Фото: Радио Свобода.Грузия
Негодование жителей Батуми вызвало и прибытие лайнера из России, и комментарии российских туристов на нем. В интервью местным СМИ они заявляли, что Россия не оккупировала Грузию, "мы по-прежнему в Советском Союзе", а одна из туристок открыто заявила, что посещала Абхазию, являющуюся нарушением грузинского законодательства.
Корабль отплыл под давлением местных протестующих на два дня раньше графика.
Что известно о россиянах в Грузии
11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
В Грузии оппозиция обещает встретить первый рейс из Москвы акцией протеста.
19 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты еще одному российскому авиаперевозчику – Red Wings.
27 июля президент Грузии осудил передачу РФ "властями" оккупированной Абхазии аэропорту Сухуми.
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