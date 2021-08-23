"Последняя подпись на последнем саммите в Ялте": Зеленский пообещал России место для подписи на декларации "Крымской платформы"
Президент Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформе"
Об этом он сказал на саммите инициативы, передает Еспресо.TV.
"В каждой стране будет определен чиновник для дальнейшего сотрудничества с Офисом "Крымской платформы". Самое главное - то, что саммит состоялся. Несмотря на все усилия третьих лиц - это площадка, которая начала работу. Я подумал, что РФ, которая не принимала участие в нашем саммите, но так активно обсуждала, комментировала. Сложилось впечатление, что она полноценный участник "Крымской платформы" ", - сказал Зеленский.
Он пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформе" для исправления ее исторической ошибки.
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"Я обещаю, что в декларации саммита всегда будет строка для представителя РФ. Я думаю, эта подпись будет последний на последнем саммите" Крымской платформы "в Ялте", - подытожил президент.
"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, предусматривающий механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.
45 стран и международных организаций представлены на саммите, в частности присутствовали 10 президентов и 4 главы правительства. На "Крымской плафтормы" являются представители всех членов НАТО и ЕС.
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