"Последняя подпись на последнем саммите в Ялте": Зеленский пообещал России место для подписи на декларации "Крымской платформы"

Об этом он сказал на саммите инициативы, передает Еспресо.TV.



"В каждой стране будет определен чиновник для дальнейшего сотрудничества с Офисом "Крымской платформы". Самое главное - то, что саммит состоялся. Несмотря на все усилия третьих лиц - это площадка, которая начала работу. Я подумал, что РФ, которая не принимала участие в нашем саммите, но так активно обсуждала, комментировала. Сложилось впечатление, что она полноценный участник "Крымской платформы" ", - сказал Зеленский.



Он пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформе" для исправления ее исторической ошибки.



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"Я обещаю, что в декларации саммита всегда будет строка для представителя РФ. Я думаю, эта подпись будет последний на последнем саммите" Крымской платформы "в Ялте", - подытожил президент.



"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, предусматривающий механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.



45 стран и международных организаций представлены на саммите, в частности присутствовали 10 президентов и 4 главы правительства. На "Крымской плафтормы" являются представители всех членов НАТО и ЕС.

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