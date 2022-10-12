Ну что, мои котики и зайчики, вот и пришла наша осень, пришла немного рано, потому что ждали ее ближе к морозам (тогда то, что произошло позавчера было бы для нас сразу более чувствительным) - но у наших оппонентов слабеют нервы, фронты трещат, мосты горят, мобики убегают, куда глаза глядят, вот и психанули раньше времени, тем самым немного нас предупредили к чему готовиться на ближайшее будущее. Теперь мы видим, какой будет она – Последняя Осень Пуйла (далее П.О.П.).

Она будет горячей, потому что будет пылать по всему фронту и даже немного по тылам. И в то же время холодной, потому что отопление будет далеко не везде и не все время. Темной – и из-за веерных отключений, и потому, что перед рассветом предстоит быть самой густой тьме.

Эта осень принесет победы, одну за другой. Мы аграрная страна, наша осень всегда справедливо вознаграждает за тяжелый труд на полях весной и летом – а этот тяжелый труд наши защитники делали весь этот невероятный год по полям от Киевщины до Херсонщины, и вот он приближается, время урожая и жатвы.

Созрела ли уже та, единственная Победа с большой буквы – как знать, может уже и так, а может ей еще для спелости нужно пережить зимние морозы, увидим. Но кое-что уже видно: враг слабеет изо дня в день, чем слабее, тем больше истерит, а от истерики еще слабеет. Поэтому А.А.П. точно будет нашим, а не их временем года.

Повторится ли сегодняшний салют? Да, на протяжении П.О.П. мы увидим еще не один подобный. Кроме "ядреной бомбы" (о которой в другой раз, потому что пока она не ко времени), у врага не осталось никакого другого "аргумента", способного сдержать наступление ВСУ и отсрочить разгром кафиров. Сегодняшний "аргумент" тоже не так уж и силен (впрочем, его сила или бессилие полностью зависит от нас с вами – украинского тыла), но поскольку других уже окончательно и необратимо нет, то этот пойдет в ход еще не раз.

Будет ли вся П.О.П. одним таким сплошным салютом? Нет, на это у врагов нет ресурса. В режиме ежедневных салютов такого уровня, как сегодня, ракеты у рашистов закончатся примерно через две недели, поэтому вряд ли они на это пойдут. Скорее всего, салюты будут продолжаться день — два, потом долгий перерыв, потом после очередного обвала какого-то участка фронта – снова день — два, и так до полного разгрома оккупационной армии.

Насколько холодной и темной будет П.О.П.? Заморозить и особенно обесточить нас сразу на всю долгую зиму технически довольно сложно, скорее всего будет происходить в "веерном порядке" - поочередные отключения света и тепла в разных городах и областях продолжительностью максимум неделю — две подряд (кроме прифронтовых городов, куда кроме дефицитных Искандеров и Шахидов) и раритетные Х-22 получают более массовые С-300 и Торнадо, там, к сожалению, возможны перебои продолжительностью во весь холодный сезон).

Можно ли это предотвратить, и вообще почему мы так беззащитны перед массированными ракетными "салютами"? К сожалению, скорее следует приятно удивляться, что хотя бы половину ракет умудряются сбивать. Наша ПВО делает чудеса, неслыханные ранее в мире. Имея на вооружении исключительно советский "винтаж", чтобы не сказать ржавый хлам (привет всем, кто так десятилетиями финансировал нашу оборону), наши воздушные силы умудряются вытеснить из имеющегося ресурса гораздо больше, чем это теоретически возможно. Эффективность более 50% по столь разным целям и при таком массированном их применении – еще один из рекордов, поставленных украинцами за эту войну.

Когда-то опыт нашего ПВО будут изучать в военных академиях более богатые и более продвинутые страны. А еще когда-то у нас будут совсем другие средства защиты нашего неба, соответствующие требованиям 21 века. Но пока нужно радоваться каждой сбитой ракете или приземленному "шахиду", и терпеливо, со стиснутыми зубами пережить последствия той половины, которая все-таки до нас долетит.

Враг ожидал, что массированные удары по тыловой инфраструктуре посеют панику, и мы, тыловики, пригласим от нашей власти мира на любых условиях, "только бы больше не стреляли". Они так ничего и не поняли в украинском и нашей психологии. То, что должно было сломать, в очередной раз вызывает только ярость и желание отомстить.

Но кроме бодрого пения в бомбоубежищах следует с практической точки зрения подготовиться к П.О.П.

Каждому следует выделить немного времени и вдохновения и подумать о приобретении наиболее необходимого в то время, когда временно не будет воды, газа, отопления и света. Представить себе по очереди отсутствие каждого из этих элементов, а затем их всех вместе, и подумать, чем освещать, что пить, есть и на чем готовить в эти недели — две.

Пригодятся однозначно спички, свечи и сухой спирт (мокрый спирт иногда тоже, но это о другом), туристические газовые водки с баллончиками, аккумуляторы и павербанки любых конструкций. Кому нужно ну очень уж много энергии – стоит подумать о собственном бензиновом генераторе, хоть это точно не из тех товаров, которые "чтобы стоял в каждом доме" (с).

Кому Интернет критичен все время – Старлинк в помощь, чтобы там не наговорил в последнее время Продажный Илон – Миротворец.

К печкам – "буржуйкам" и подобному я отношусь крайне осторожно, потому что массовые пожары могут натворить несравнимо больше бед, чем единичные прилеты. Но кто абсолютно уверен в себе как в продвинутом пользователе подобных девайсов – вперед.

Поскольку электричество и отопление могут пропадать не одновременно, вполне возможно, что иногда пригодятся электрические нагреватели. А вот что точно понадобится, будет в рабочем состоянии всегда, не потребует никаких дополнительных источников энергии и т.п., это теплые одеяла, теплая одежда и обувь, и утепленные оконные рамы.

Из пищи стоит хотя бы часть закупить не только долго хранящиеся, но также не требующие готовки на огне.

Не забываем о воде. Следует заранее позаботиться о как можно больше разных баклажек, и пока вода в кране есть не забывать их наполнить. Так, где-то раз в неделю (если речь идет о технической, а не питьевой) ее придется просто выливать и заменять новой, в ожидании когда она пригодится — вместо того, когда уже станет, окажется что именно она была самым ценным и незаменимым с запасов.

Ну и главное – правильное осеннее настроение.

Помним – нам в тылу сейчас немного некомфортно в первую очередь потому, что на фронте враг исчерпал все свои возможности, и то, что мы сейчас "огребаем" – агония рашизма, его "лебединая песня", к тому же именно та "лебединая песня", по которой уже только "Лебединое озеро".

(кто молодежи и не в теме о лебеде – гуглите о ГКЧП).

Еще помним, что наши временные неудобства (а это именно они, не меньше – но и не больше) – это в самом плохом для нас случае 5% тех неудобств, в которых уже месяцами живут, и в которых будут зимовать, наши защитники и защитницы. Они в этих неудобствах не только выживают – они у них идут вперед и побеждают врага. Кому в какой-то момент покажется, что у нас здесь "нестерпимо" – просто вспоминаем о них, и имеем совесть.

Ну и в конце концов, мои котики и зайчики, помним, что такая осень у нас в жизни будет только одна, на следующую такую России уж точно не хватит.

П.О.П. не повторится, и когда-то неинтересными долгими осенними вечерами мы будем рассказывать о ней внукам, которые будут учить ее в школьном курсе истории.

Поэтому сегодняшний салют напомнил нам, украинскому тылу, что война не где-то там за горами, и что нечего сидеть на диванах, каждый день на слое ожидая от ВСУ хороших новостей с фронтов. Не хочу никого обидеть, но кажется многим это напоминание, мягко говоря, нелишне.

Готовимся достойно прожить П.О.П, к тому же прожить активно – на каждый прилет отвечаем донатом на ВСУ, между прилетами волонтерим кто где только умеет, и впитываем в память все яркие краски этой невероятной осенью.

Кто из моего поколения и еще не забыл руцкорок нашего детства – вспоминаем мелодию ДДТ "Последняя осень". Наверняка именно ее сейчас крутят в Кремле, и тихо под нее спиваются от ощущения неизбежного поражения.

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Об авторе. Евгений Дикий, ученый, военный

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