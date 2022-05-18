Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о запрете Московского патриархата ПЦУ дело нехитрое. Главное, чтобы законопроекты были эффективными. Должны быть эффективные средства борьбы с так называемой религиозной организацией, потому что УПЦ МП не религиозная организация. УПЦ МП является последней надеждой Путина расколоть общество в Украине. Это самая большая организация Путина в Украине. Я считаю, что Путин решился на вторжение в Украину из-за того, что на территории Украины находится почти 12 000 приходов Московского патриархата", - пояснил Ковалев.

Ковалев подчеркнул, что одним из главных средств борьбы с деятельностью РПЦ в Украине должен стать разрыв всех контрактов по аренде церквей, которые предоставлялись для Московского патриархата.

"Нужно разорвать все договоры на аренду церквей с УПЦ МП. Это касается всех храмов, которые находятся в государственной собственности. Разорвать эти договоры можно очень легко. Дело в том, что никто за 30 лет не проводил анализ этих договоров. Они нарушались систематически. Второй очень действенный способ противодействия деятельности УПЦ МП - налогообложение. Как только начнется налогообложение всей организации, мы увидим как десятки священников покинут УПЦ МП", - добавил Ковалев.

По состоянию на 13 мая в Житомирской области 6 приходов УПЦ (МП) перешли в подчинение Православной церкви Украины

15 мая в Луцке община Свято-Благовещенского храма УПЦ МП вместе с настоятелем Владимиром Литвинчуком приняла решение о присоединении к Православной церкви Украины