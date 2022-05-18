Последняя надежда Путина расколоть Украину – УПЦ Московского патриархата, – религиовед Ковалев
Политолог и религиовед Андрей Ковалев считает, что УПЦ Московского патриархата является последней надеждой Путина расколоть украинское общество
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о запрете Московского патриархата ПЦУ дело нехитрое. Главное, чтобы законопроекты были эффективными. Должны быть эффективные средства борьбы с так называемой религиозной организацией, потому что УПЦ МП не религиозная организация. УПЦ МП является последней надеждой Путина расколоть общество в Украине. Это самая большая организация Путина в Украине. Я считаю, что Путин решился на вторжение в Украину из-за того, что на территории Украины находится почти 12 000 приходов Московского патриархата", - пояснил Ковалев.
Ковалев подчеркнул, что одним из главных средств борьбы с деятельностью РПЦ в Украине должен стать разрыв всех контрактов по аренде церквей, которые предоставлялись для Московского патриархата.
"Нужно разорвать все договоры на аренду церквей с УПЦ МП. Это касается всех храмов, которые находятся в государственной собственности. Разорвать эти договоры можно очень легко. Дело в том, что никто за 30 лет не проводил анализ этих договоров. Они нарушались систематически. Второй очень действенный способ противодействия деятельности УПЦ МП - налогообложение. Как только начнется налогообложение всей организации, мы увидим как десятки священников покинут УПЦ МП", - добавил Ковалев.
- По состоянию на 13 мая в Житомирской области 6 приходов УПЦ (МП) перешли в подчинение Православной церкви Украины
- 15 мая в Луцке община Свято-Благовещенского храма УПЦ МП вместе с настоятелем Владимиром Литвинчуком приняла решение о присоединении к Православной церкви Украины
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.87Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное