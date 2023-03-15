Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я изучаю все, что происходит в мире вокруг Украины. Поэтому могу с уверенностью сказать, что всем эта война уже надоела. Я действительно надеюсь, что Китай примет правильное решение и убедит Путина остановить эту войну. Ведь только Китай может продлить эту агонию Кремля. Без их помощи ресурсов России не хватит для изнурительной войны", - объяснил Шалару.

Экс-министр обороны Молдовы убежден, что у России нет шансов победить в войне с Украиной

"В поражении России в войне в первую очередь должны быть заинтересованы сами россияне. Я надеюсь, что до конца этого года Украина сможет вернуть свои территории и победить российскую армию на поле боя. Есть, конечно, проблема, которая заключается в том, что на Западе не решили, что делать с РФ после поражения в войне. Однако я считаю, что они очень быстро смогут решить эту проблему. Поскольку Украина сможет победить РФ даже без западной помощи", - добавил он.