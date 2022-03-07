Последняя группа миссии ОБСЕ покидает Украину

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Эспрессо.TV .

"Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа – Глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что продолжается перемещение членов Миссии, которые ранее были размещены в Краматорске и Северодонецке, отъезд группы, которая была в Мариуполе, откладывается из соображений безопасности.

Напомним, ОБСЕ приняла решение эвакуировать всех членов СММ еще в начале боевых действий.

3 марта в Харькове при обстреле погибла сотрудница ОБСЕ.

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