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OPINION

Последний звонок, последний звоночек

Галина Пагутяк
21 июня, 2023 среда
20:06
Мнение

Совсем тихо промелькнул последний звонок

Не видно было на улице ошалевших от свободы выпускников, стало гораздо меньше скандалов с родительскими комитетами, занимающимися исключительно тем, что тянут деньги с родителей. Даже цены на цветы не выросли. Весь этот ложный пафос и шик вернется после войны, конца которой не видно. Качество образования и так упало, особенно, в вузах через ковид и войну. Все это неизбежно отразится на человеческом капитале, основном богатстве каждой страны. И, конечно, на культуре. Вы меня спросите, а что собственно общего между образованием и культурой? На постсоветских территориях – действительно ничего, потому что они все еще затянуты плесенью совка. Это параллельные миры. Сцилла и Харибда, между которыми удается проскочить очень немногим, не подхватив заразы. Людям, наделенным способностью независимо мыслить.

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Моих родителей учили люди с гимназическим образованием, окончившие учительские семинарии или университеты. Меня учили люди, которых после войны в 15 лет отправили на девятимесячные курсы, и только потом, отягощенные семьей и хозяйством, они заканчивали заочно педучилища и пединституты. Им знания греки, латыни или мировой культуры были не нужны. Мою дочь учили учителя, которые выучились за взятки или на шпаргалках, и ненавидели какое-либо проявление самостоятельного мышления.

Тогда повсюду продавались книжечки с готовыми домашними заданиями, сборники школьных произведений, а рефераты скачивали с Интернета. Курсовые и дипломные работы покупались. Всё было абсолютно легально. Единственный раз я, писательница с кучей книг, написала дочери произведение на какую-то совершенно тупую тему, и ей влепили тройку, потому что она не списала из книги. Учительница, которая сама писала с ошибками и заставляла их повторять. Неудивительно, что счастливые обладатели дипломов сейчас нужны повсюду на рынке труда. Без высшего образования не берут даже в трамвайные контролеры. Но там, где действительно нужно работать — строить, ремонтировать, готовить еду, шить, — не смотрят на диплом, а на опыт и желание учиться.

Эйджизм - это когда в 20 лет ты должен иметь образование, практический опыт и знание иностранных языков, а не за 5 лет до пенсии, когда невозможно найти работу. За бортом оказались люди, которые имели знания, опыт и непропорционально малые зарплаты.

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Теперь мы должны отдавать свое здоровье в руки врачей, работающих на аптеки, детей доверять учителям, которые платили за каждый зачет и экзамен долларами, душевные травмы приносить психологам, которым нужен психиатр. И искать правду у судей, которым давно место в тюрьме.

Невежество никогда не бывает скромным. Оно всегда агрессивно к тем, кто добился успеха терпеливым трудом и постоянным самосовершенствованием.

Собственно, я веду к тому, что образованным можно назвать только того человека, который развился как личность благодаря способности мыслить, полученным знаниям и умениям их применять. Я даже не могу представить, чтобы в 17 лет кто-то за меня выбирал мой путь в жизни. Я изучала в университете кучу идеологического хлама, но затем самостоятельно получала знания, в которых нуждалась, и формировала для себя эстетические каноны на основе художественной классики. И не я одна. Многие мои ровесники делали это, чтобы не задохнуться в токсичной атмосфере брежневской эпохи.

Мы даже не могли представить, что может быть гораздо хуже и через десятилетия мы окажемся среди толпы, которая живет основными инстинктами, и считает это прогрессом, занимается идолопоклонством и оправдывает самые плохие преступления.

Неудивительно, что Господь устроил нам Армагеддон, пока уничтожающий Украину, и медленно затягивающий в него весь этот немудрый мир, который верит, будто от апокалипсиса можно спрятаться в отдельно взятой стране и наблюдать, как над головами украинских детей летают снаряды, а их учебники бросают в костер существа с "загадочной русской душой". Украинская культура остается невидимой для мира и для большинства украинцев, травмированных совковой образовательной системой, работающей по принципу: сегодня узнал, завтра забыл. Ешь, пей, развлекайся, в зависимости от того, сколько у тебя денег.

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И в завершение - о культуре в нашем Львове. За мою критику вандализма и антиэстетики я получила от львовян первый колокольчик. До сих пор такого не было. Разрушение и превращение нашего замечательного города в столицу кича и мекку гастрономии некоторые считают прогрессом и европейскостью. И прямо пишут: "Не мешайте людям веселиться". Они ведь устали от войны. Это пишут люди, считающие себя образованными и культурными, я даже знакома с некоторыми. Что это, как не следствие воспитания и образования, потребления культурного фастфуда, превращающих молодых людей в эгоистических слабоумков, а старших заставляют прятать головы в песок?

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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