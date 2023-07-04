Последний запуск европейской ракеты Ariane 5 задерживается из-за погодных условий
Европейская ракета Ariane 5 готовится к окончательному запуску после замены пиротехнических линий электропередачи, отложивших ее ранее запланированный старт
Об этом информирует European Space Agency .
Оператор Arianespace сообщил, что последний полет ракеты Ariane 5, запланированный на вторник, был перенесен на 24 часа из-за плохой погоды.
"Из-за неблагоприятного ветра на большой высоте над Гвианским космическим центром Arianespace решила не начинать завершающую фазу операций по подготовке к запуску", - заявили во французской фирме.
Теперь рейс VA261 вылетит не раньше 5 июля в 23:00 по британскому времени, ожидая соответствующих условий для запуска.
Это 117-й и последний полет ракеты после 27 лет запусков.
Последняя полезная нагрузка на Ariane 5 – это французский и немецкий спутники связи. Ariane 5, появившийся в 1996 году, мог выдерживать большую нагрузку, чем его предшественник Ariane 4, позволив Европе закрепиться на рынке спутников связи. Ariane 6 должна была заменить Ariane 5 в 2020 году, но задержки с этой ракетой оставили Европу без возможности самостоятельно запускать трудные миссии в космос.
Трансляция должна начаться 6 июля в 01:00 по Киеву.
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