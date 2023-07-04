Об этом информирует European Space Agency .

Оператор Arianespace сообщил, что последний полет ракеты Ariane 5, запланированный на вторник, был перенесен на 24 часа из-за плохой погоды.

"Из-за неблагоприятного ветра на большой высоте над Гвианским космическим центром Arianespace решила не начинать завершающую фазу операций по подготовке к запуску", - заявили во французской фирме.

Теперь рейс VA261 вылетит не раньше 5 июля в 23:00 по британскому времени, ожидая соответствующих условий для запуска.

Это 117-й и последний полет ракеты после 27 лет запусков.

Последняя полезная нагрузка на Ariane 5 – это французский и немецкий спутники связи. Ariane 5, появившийся в 1996 году, мог выдерживать большую нагрузку, чем его предшественник Ariane 4, позволив Европе закрепиться на рынке спутников связи. Ariane 6 должна была заменить Ariane 5 в 2020 году, но задержки с этой ракетой оставили Европу без возможности самостоятельно запускать трудные миссии в космос.

Трансляция должна начаться 6 июля в 01:00 по Киеву.