Последний украинский чемпион мира по боксу узнал своего следующего соперника

Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской ассоциации.



WBA назначила бой украинскому чемпиону мира в супер легком весе Артему Далакяну. Боксер сразится с временным чемпионом мира WBA Луисом Консепсьон.



Командам боксеров дали 30 дней для проведения переговоров по организации боя.

Артем Далакян после того, как Василий Ломаченко потерял титулы WBA, WBC и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61.2 кг), остался единственным представителем Украины, который владеет чемпионским титулом в профессиональном боксе.

В июне 2020 года стало известно, что Артем Далакян не смог договориться об объединительном поединке с обладателем титула WBC Хулио Сезаром Мартинесом.

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