Последний украинский чемпион мира по боксу узнал своего следующего соперника
Чемпион мира в супер легком весе Артем Далакян из Украины проведет следующий поединок против Луиса Консепсьона
Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской ассоциации.
WBA назначила бой украинскому чемпиону мира в супер легком весе Артему Далакяну. Боксер сразится с временным чемпионом мира WBA Луисом Консепсьон.
Командам боксеров дали 30 дней для проведения переговоров по организации боя.
Артем Далакян после того, как Василий Ломаченко потерял титулы WBA, WBC и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61.2 кг), остался единственным представителем Украины, который владеет чемпионским титулом в профессиональном боксе.
- В июне 2020 года стало известно, что Артем Далакян не смог договориться об объединительном поединке с обладателем титула WBC Хулио Сезаром Мартинесом.
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