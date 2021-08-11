Последний шанс, чтобы возглавить сборную: Ребров проведет финальные переговоры, чтобы разорвать контракт с арабским клубом
Сегодня, 11 августа, Сергей Ребров проведет финальные переговоры с руководством "Аль-Айном" из ОАЭ относительно расторжения контракта
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Twitter.
По информации источника, исполком УАФ, где объявят имя нового тренера, перенесли на 17 августа. Это связано с ситуацией вокруг разрыва контракта Сергея Реброва с "Аль-Айном".
Сегодня, 11 августа, у Реброва состоятся финальные переговоры с боссами клуба из ОАЭ. Одно из препятствий разрыва соглашения - комиссионные, которые получили агенты, и не хотят возвращать.
С начала июня 47-летний Сергей Ребров тренирует клуб "Аль-Аин" из ОАЭ. На посту главного тренера сборной Украины он заменит Андрея Шевченко, который возглавлял сборную Украины с июля 2016 и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 10 августа стало известно, что чемпион мира Александр Петраков может возглавить сборную Украины .
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