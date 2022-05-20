Об этом сообщает Forbes .

Авторы проекта – глава комитета нижней палаты по обороне, бывший заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов и депутат Андрей Красов. Оба – члены фракции "Единая Россия".

В пояснительной записке к законопроекту для использования "высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники" нужны "высокопрофессиональные специалисты, а опыт показывает, что такими они становятся в возрасте 40-45 лет".

Сейчас возрастной предел для заключения первого контракта в российской армии составляет 40 лет для россиян и 30 для иностранцев.

Генштаб ВСУ оценивает потери среди российских военных по состоянию на 19 мая в 28,5 тыс. военных, 1254 танка, 203 самолета и 3063 БТР.