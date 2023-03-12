Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Она рассказала, что ВСУ знали о подготовке врагом волнообразных атак.

"Сначала были "шахеды", которыми они пытались отвлекать ПВО, атакуя некоторые объекты. Затем последовали ракеты нескольких типов, в том числе с поиском противовоздушной обороны, после БПЛА, которые проверяли результаты ударов и разведывали работу ПВО. И тогда уже была применена следующая волна, где была уже баллистика", – объяснила детали Гуменюк.

Она отметила, что враг сделал это, чтобы "приписать себе хоть какие-то победы" и чтобы разузнать, прибыли ли в Украину новые ЗРК.

"Немалую роль в этом сыграла и предварительная информация, что уже Украина оснащена системами Patriot, и они пытались убедиться, так ли это на самом деле", - сказала она.