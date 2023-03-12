Последний ракетный обстрел РФ был проверкой, прибыли ли в Украину ЗРК Patriot, — Гуменюк
Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что массированный ракетный удар 9 марта был проверкой россиян, прибыли ли в Украину ЗРК Patriot
Об этом она сказала в эфире телемарафона.
Она рассказала, что ВСУ знали о подготовке врагом волнообразных атак.
"Сначала были "шахеды", которыми они пытались отвлекать ПВО, атакуя некоторые объекты. Затем последовали ракеты нескольких типов, в том числе с поиском противовоздушной обороны, после БПЛА, которые проверяли результаты ударов и разведывали работу ПВО. И тогда уже была применена следующая волна, где была уже баллистика", – объяснила детали Гуменюк.
Она отметила, что враг сделал это, чтобы "приписать себе хоть какие-то победы" и чтобы разузнать, прибыли ли в Украину новые ЗРК.
"Немалую роль в этом сыграла и предварительная информация, что уже Украина оснащена системами Patriot, и они пытались убедиться, так ли это на самом деле", - сказала она.
- В ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. Есть попадания по критической инфраструктуре, а также погибшие и раненые.
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