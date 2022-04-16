Последний прокурор Нюрнберга: "Путину будет непросто покинуть зал суда"

Об этом последний живой прокурор Нюрнбергского процесса, американский юрист Бенджамин Ференц заявил в интервью ведущей CNN Кристиан Аманпур, передает Еспресо.TV .



"Конечно, он может быть привлечен к ответственности. Нет аргументов, которыми можно оправдать убийство детей, их родителей. Мы знаем, что преступления против человечности были наказаны не только в Нюрнберге, но и после него, во многих юрисдикциях. Есть факт агрессии - вторжение в Украину можно классифицировать как явный факт агрессии, а убийство всегда было преступлением против человечности, поэтому нет никаких сложностей в определении этих преступлений, ответственный за которые может быть привлечен к ответственности, и Путину, если он тот, кто стоит за всем этим, наверняка будет непросто покинуть зал суда", - пояснил Ференц.



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Отвечая на вопрос о том, где именно следует судить Путина, в каком суде, прокурор подчеркнул, что в мире хватает моделей судов, однако труднее всего заставить подозреваемых в военных преступлениях лиц признать юрисдикцию суда.



"Мы установили модель для существующих судов. К сожалению, не каждая нация готова взять на себя обязательство не убивать людей, которых они считают своими врагами. Так что у нас достаточно моделей и хватает разных судов. У нас есть преступления в Югославии, других местах, поэтому достаточно моделей суда и того, где их проводить.



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Сложность состоит в том, чтобы вынудить признать юрисдикцию суда. Преступники никогда не хотят идти под суд, поэтому общество должно либо посадить в тюрьму, либо отдать под суд, либо отстранить от должности. Они не могут безнаказанно действовать в том же духе, чтобы люди из администрации приказывали своим войскам выходить и убивать людей, которых они даже не знают, за преступления, которые они даже не могут описать, – и убивать сотнями и тысячами", – сказал Бен Ференц.



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Действия россиян в Украине прокурор сравнивает с Холокостом.



"Мое сердце разбито. Всю свою жизнь после Холокоста я пытался создать мир и гармонию во всем мире для всех людей, независимо от их расы или вероисповедания. И мы достигли определенного прогресса в этом направлении, создав новые международные уголовные суды, преподавая гуманитарное право в университетах Но теперь мы видим, что происходящее очень похоже на то, что уже было: обстреливаются дети, взрываются дома. Мне больно видеть, что мы так мало вынесли из Холокоста", - добавляет Ференц.

Напомним, международная группа криминалистов уже собирает доказательства преступлений армии РФ против гражданских. В настоящее время они работают в Бучанском районе Киевской области.



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