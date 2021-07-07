Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости "Последний обмен состоялся, потому что фамилии политзаключенных называл Зеленский": жена арестованного в Крыму журналиста Есипенко провела одиночный пикет под ОП

"Последний обмен состоялся, потому что фамилии политзаключенных называл Зеленский": жена арестованного в Крыму журналиста Есипенко провела одиночный пикет под ОП

7 июля, 2021 среда
16:39
Новости

Жена арестованного в оккупированном Крыму фрилансера Радио Свобода Владислава Есипенко Екатерина вышла на одиночный пикет под Офис президента

Об этом сообщают Крім.Реалии .

"Мы, родственники политзаключенных, просим встречи с президентом. Мы боремся за освобождение своих родных, а президент и органы власти молчат. Наши дети растут без родителей, а политзаключенные выживают в тюрьмах России, находясь на грани жизни и смерти. Последний обмен состоялся благодаря тому, что фамилии политзаключенных звучали из уст президента", - заявила Есипенко.

Она сказала, что после ареста мужа отправила три обращения к Зеленскому.

"Из ответов, которые я получила, следует, что Офис президента Украины переложил ответственность на СБУ", - отметила Екатерина.

Из Офиса президента к женщине пока никто не вышел.

  • Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.
  • ФСБ РФ утверждает, что задержала Есипенко, "чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб".
  • Адвокат Алексей Ладен заявил, что следователи ФСБ по итогам дактилоскопической экспертизы не обнаружили отпечатков на взрывчатке, якобы найденной в машине Есипенко.
  • 12 марта Есипенко поместили под стражу. 1 апреля так называемый Киевский районный суд Симферополя продлил его арест до 11 июля.
  • К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.
  • 6 июля оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
5 июля, 2021 понедельник
"Родилась в Украине и являюсь украинкой": лидер "Голоса" Рудык трижды уклонилась от вопроса о наличии гражданства США
Роман Безсмертный
6 июля, 2021 вторник
Лукашенко атакует Украину. Роман Бессмертный в стриме с Сергеем Руденко
Наталья Диденко
6 июля, 2021 вторник
Украина станет местом баталий циклона и антициклона, - Наталья Диденко о погоде на Ивана Купала
Киев
+28
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.13
    Покупка 27.13
    Продажа 27.38
  • EUR
    Покупка 32.02
    Продажа 32.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
7 июля
19:21
Украина и ОБСЕ призвали Россию ускорить обмен пленными
18:51
В Украине с 15 июля начнут действовать группы поддержки для родителей, потеряли вших ребенка
18:47
Мартин Моиз
На Гаити заявили о смерти жены президента Моиза от ранений, в посольстве опровергли
18:44
На Херсонщине правоохранители разоблачили схему незаконного завладения земельными участками рекреационного назначения
18:34
Андрей Таран
При поддержке Великобритании и США: Таран пообещал Украине "москитный" флот не позднее 2022 года
18:33
Чехия - Англия
Англия - Дания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
18:31
В Украине существует угроза распространения штамма коронавируса "Дельта", - МЗ
18:28
Инфографика
Гарри Кейн
Англия - Дания: букмекеры спрогнозировали, кто станет вторым финалистом Евро-2020
18:12
В районе ООС провели учения танковых резервов
Оккупанты обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции вблизи Песков
18:08
"Это не так работает": в НАТО заявили, что предоставление ПДЧ является политическим решением и выполнить чисто технические критерии недостаточно
18:04
Андрей Шевченко
Шевченко поблагодарил итальянцев, которые болели за Украину на Евро-2020
17:52
Виктор Медведчук
Суд на шесть месяцев продлил досудебное расследование по делу о госизмене Медведчука
17:51
Юрий Витренко
"Не хотим еще один Будапештский меморандум": Витренко назвал возможную гарантию сохранения транзита газа после запуска "Северного потока-2"
17:39
Эксклюзив
Длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" представил Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" (вторая часть).
17:33
Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, которые едут поездом, - Кулеба
17:22
НБУ рассматривает возможность изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни
17:17
COVID-сертификат позволит пользоваться определенными услугами во время локдаунов, - МЗ
16:59
Российский клуб объявил о трансфере футболиста, который играл за сборную Украины
16:59
Эксклюзив
Зеленский
От Зеленского в Вильнюсе ждали конкретики по вступлению в НАТО и ЕС, а он предлагает провести Евробаскет, - литовский журналист
16:52
Карл, Маркс, Арахамия! Почему китайские деньги для Зеленского - это смерть для Украины?
16:52
Россия высылает задержанного консула Эстонии: он должен покинуть страну за 48 часов
16:52
В Украине может снизиться качество сжиженного газа, - эксперт
16:40
Минздрав инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Pfizer
16:39
Сборная Германии представила нового главного тренера
16:32
Александр Турчинов о деле "Кузни на Рыбальском": это расправа над боевым генералом и предприятием, которое способно выпускать военные корабли
16:30
В зоне ООС прошли учения боевой авиации
Оккупанты размещают военную технику в населенных пунктах и готовятся к возможным боевым действиям на Донбассе, - штаб ООС
16:22
Пентагон расторг контракт с Microsoft на $10 млрд
16:22
Бойко и Тимошенко приняли участие в саммите к 100-летию Коммунистической партии Китая
16:07
Швейцария присоединилась к санкциям против режима Лукашенко
15:59
СБУ разоблачила злоупотребления на ремонте аэропорта "Запорожье"
Нанесли ущерб госбюджету более чем на 9 млн грн: СБУ разоблачила злоупотребления на ремонте аэропорта "Запорожье"
15:59
Сергей Жадан
Жадан получил в США премию за сборник стихов
15:56
Кабмин предлагает упростить условия производства спиртовой продукции для малых производителей
15:43
В Яремче автомобиль слетел с дороги в обрыв: погибли четыре человека
В Яремче автомобиль слетел с дороги в обрыв: погибли четыре человека
15:43
Ингрида Шимоните
Литва построит стену на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов, - премьер
15:27
Посольство Беларуси
Беларусь направила Украине ноту протеста из-за акции у посольства в Киеве
15:19
Заместитель помощника Блинкена на две недели возглавит посольство США в Киеве
15:08
Правительство разрешило мужчинам брать 14-дневный отпуск по рождению ребенка
14:55
Арест Владимира Шандры
С залогом в 443 млн грн: суд арестовал директора "Кузни на Рыбальском" по делу закупок для ВСУ
14:54
Стало известно, при каких условиях Усик и Джошуа проведут два боя подряд
14:54
Венгрия возобновила работу двух пунктов пропуска на Закарпатье
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV