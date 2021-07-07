"Последний обмен состоялся, потому что фамилии политзаключенных называл Зеленский": жена арестованного в Крыму журналиста Есипенко провела одиночный пикет под ОП

Об этом сообщают Крім.Реалии .



"Мы, родственники политзаключенных, просим встречи с президентом. Мы боремся за освобождение своих родных, а президент и органы власти молчат. Наши дети растут без родителей, а политзаключенные выживают в тюрьмах России, находясь на грани жизни и смерти. Последний обмен состоялся благодаря тому, что фамилии политзаключенных звучали из уст президента", - заявила Есипенко.

Она сказала, что после ареста мужа отправила три обращения к Зеленскому.

"Из ответов, которые я получила, следует, что Офис президента Украины переложил ответственность на СБУ", - отметила Екатерина.

Из Офиса президента к женщине пока никто не вышел.

Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.

ФСБ РФ утверждает, что задержала Есипенко, "чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб".

Адвокат Алексей Ладен заявил, что следователи ФСБ по итогам дактилоскопической экспертизы не обнаружили отпечатков на взрывчатке, якобы найденной в машине Есипенко.

12 марта Есипенко поместили под стражу. 1 апреля так называемый Киевский районный суд Симферополя продлил его арест до 11 июля.

К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.

6 июля оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко