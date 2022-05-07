Последний из 20 бронеавтомобилей "Bushmaster" уже отправлен в Украину, - посол Австралии в Украине Эдвардс

Об этом сообщил посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс.

"Последний из 20 защищенных транспортных средств "Bushmaster", подаренных Министерству обороны Украины, вместе с несколькими гаубицами M777 вылетели из Австралии по дороге в Украину", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Австралия передала Украине несколько гаубиц M777 (с оптическим управлением огня).

Напомним, немецкий бундестаг проголосовал за предоставление Украине тяжелого вооружения, 586 голосов "за" из 693.

По данным издания Welt, Германия рассматривает возможность передачи Украине гаубиц Panzerhaubitzen 2000

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb