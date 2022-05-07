Последний из 20 бронеавтомобилей "Bushmaster" уже отправлен в Украину, - посол Австралии в Украине Эдвардс
Австралия передала Украине последний из 20 бронеавтомобилей "Bushmaster" и несколько гаубиц M777
Об этом сообщил посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс.
"Последний из 20 защищенных транспортных средств "Bushmaster", подаренных Министерству обороны Украины, вместе с несколькими гаубицами M777 вылетели из Австралии по дороге в Украину", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Австралия передала Украине несколько гаубиц M777 (с оптическим управлением огня).
- Напомним, немецкий бундестаг проголосовал за предоставление Украине тяжелого вооружения, 586 голосов "за" из 693.
- По данным издания Welt, Германия рассматривает возможность передачи Украине гаубиц Panzerhaubitzen 2000
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