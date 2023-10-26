Помните, что такое горокраксы? Это такие магические артефакты, в которых спрятан кусок души черного мага. И пока где-то хранится хотя бы один его хорокракс, его по сути невозможно убить – темная душа снова и снова будет возвращаться с того света, зло будет бесконечно возрождаться, пока не будут уничтожены все его горокраксы.

К чему это я вдруг о сказках? А к тому, что Рада наконец в первом чтении приняла закон, который, по сути, является первым шагом к запрету в Украине так называемой российской церкви. Это решение, если его удастся довести не просто до второго чтения, но также эффективного исполнения, относится к числу наиболее исторически значимых событий настоящего – не временного масштаба этой войны, не масштаба эпохи независимости, а по меньшей мере масштаба последних четырех веков.

РПЦ – тот самый горокракс, в котором намертво запечатлена черная душонка "русскаво мира". И до тех пор, пока на наших землях будет действовать эта мафиозная структура, ровно до тех пор мы обречены регулярно возвращаться в удушливые объятия "русcкомира", и никогда не вырвемся из его цепких когтей на свободу.

Кончится война, давно не будет пуйла, но если в Украине останется московская псевдоцерковь - после всех наших жертв и побед призрак "русско мера" снова и снова будет оживать, и травить все вокруг себя. Так уже бывало не раз, роль московского православия в неудаче всех наших предыдущих попыток вырваться из Азиопы и вернуться в европейский цивилизованный мир трудно переоценить. И РПЦ уже сейчас готовится после войны продолжить этот черный труд, и снова сыграть их исконную роль оков на ногах Украины, которая надумала "отложиться".

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Я не случайно называю РПЦ псевдоцерковной, так называемой церковью и т.д. Это не об эмоциях или вешениях ярлыков. Напротив – нужно хорошо понимать, с чем именно мы боремся, и именно от понимания этой сущности зависит и оправданность нашей борьбы, моральная и юридическая, и подбор правильных форм и методов борьбы. Так вот мы боремся не с церковью, вообще не с религиозной организацией.

И дело не в том, что единственной "религиозной доктриной" этой организации является совершенно не причастная к христианству смесь представлений о якобы уникальности и "богоизбранности" России и россиян с иррациональной, сведенной к рангу культа ненавистью ко всему, что происходит с Запада. В конце концов, в мире существуют этнические культы, основанные на собственной богоизбранности и пренебрежении другими народами (правда, это все дохристианские культы, а не христианские церкви), может же и решить иметь свое собственное "аборигенское вуду", замаскированное под "ядерное православие" . Такая вера, кривенькая, ненавистническая, агрессивная, но вера всякая бывает, свобода совести и все такое… Но нет, речь не об их доктринах.

РПЦ – не церковь в любом смысле этого слова, не добровольное объединение верующих, хотя по внешним формальным признакам имеет с ним сходство. РПЦ – часть государственного аппарата российской страны. Эта ее роль и функциональное назначение неизменны независимо от названия государства в разное время – будь то российская империя, Советский союз, Российская Федерация, РПЦ была и остается именно государственной структурой.

Оставлю историкам дискутировать о том, как давно российское православие стало не церковью, а частью государственного механизма. Но если относительно допетровских времен возможна дискуссия, то начиная с Петра I никаких сомнений и двусмысленностей не осталось места. Напомню, что царь Петрушка официально отменил московскую патриархию, и "учредил" вместо этого Священный Синод, все члены которого назначались царскими указами. Так, все руководство РПЦ со времен Петра до большевистской революции назначалось по тем же правилам, как любые другие чиновники российского государства – члены Адмиралтейской Коллегии, благодарности Посольского Приказа или палачи Тайной Канцелярии. А возглавлял высший орган церковного управления должностное лицо, название должности которого более чем красноречиво – Обер-прокурор Священного Синода.

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Во времена "совка" РПЦ никоим образом не изменила своего функционала, хотя большевики со свойственным им лукавством формально "открестились" от церкви и якобы разрешили ее "независимость". Обер-прокурора снова назвали патриархом, зато каждый поп, тем более епископ или другой иерарх, не просто соглашался КГБ и партийными органами – для того чтобы занимать должности выше приходского попа необходимо было стать именно официально оформленным "сексотом" – секретным работником КГБ. И идеологию для РПЦ разрабатывали отнюдь не богословы, а профессиональные кадры из идеологического отдела ЦК.

В далеком 1986 году один из крайне немногочисленных действительно хороших россиян, диссидент Владимир Войнович, написал пророческую антиутопию "Москва 2042", где среди персонажей был "первый заместитель по духовному окормлению, генерал-майор религиозной службы Отец Звездоный". Чуть позже уже "перестроечный" писатель Лукин ввел термины "митрозамполит", "протопарторг" и "комсобогомолки". Тогда это казалось забавным, но в действительности идеально описывало реальное положение вещей.

Поэтому путинское "ядерное православие", с языческими иконами Николая II, Сталина и Путина в храмах, с официально поставленными на вооружение ВС РФ разборными церквями и с "покровительством Серафима Саровского над разработкой атомной бомбы", а не случайная патология или временное извращение, этап развития русской государственной структуры, лживо названной "церковью".

Именно с учетом этого следует оценивать нынешние действия по запрету РПЦ в Украине и именно так их нужно коммуникировать как внутри страны, так и нашим зарубежным партнерам. В этом смысле формулировки нынешнего закона даже немного слишком расплывчаты, и говорят о "религиозных объединениях, управляемых из страны-агрессора". РПЦ – не религиозное объединение, управляемое с РФ, это часть государственного аппарата РФ, почему-то до сих пор действующая на территории Украины.

"Приходы" и "церкви" РПЦ в Украине - это не то же, что индуистские храмы, буддийские дацаны или другие "экзотические" культовые сооружения и общины "иностранной веры". Эти "церкви" и "приходы" – ровно то же, как если бы на нашей территории открыто работали городские и районные управы ФСБ, отделения "Роспочты" и военкоматы ВС РФ.

Именно это оправдывает все наши действия по запрету и разгону этой сети иностранных государственных учреждений на нашей территории, и именно поэтому этот вопрос никоим образом не касается вопроса свободы совести и вероисповедания. Если для кого-то "религиозной догмой" и необходимость того, чтобы обряды для него проводил служащий российского государственного аппарата – сорри, но это не о вере и ее притеснениях.

И вот мы должны коммуникировать на всех уровнях, в частности за рубежом, ведь свобода совести является одним из краеугольных камней свободного общества, и крайне важно объяснить, что запрет РПЦ не является нарушением этого краеугольного камня, и в целом этот вопрос не касается отношений между государством и религиями , а только отношений между двумя воюющими государствами.

Будем откровенны – то, что РПЦ приходится законодательно запрещать, это уже и так "план Б", и в самом деле плохой вариант. Я хорошо понимаю, почему так долго тянули с соответствующим законом. Долгое время было надежда, что в условиях великой войны моральное давление общества сместит РПЦшных священников добровольно порвать все связи с Москвой, и самостоятельно влиться в украинскую церковь. Для тех, у кого в голове странным образом сочетается верность РПЦ и все же хоть какие-то представления о каноничности церквей, еще в 2018 году была полностью решена потенциальная внутренняя дилемма: после получения Томоса ПЦУ неканонической стала как раз РПЦ, а кто-нибудь, кто по вере действительно православный, а не руссомир, получил полную возможность жить в гармонии с совестью, не работая на решетке.

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Добровольный переход был бы значительно лучшим вариантом, без государственного принуждения, который трудно объяснять западным союзникам (которые хорошо знают насколько важна свобода вероисповедания, вместо этого совершенно не понимают сущности и природы русской псевдоцеркви, в их наивных представлениях все что называется "церковью" и имеет соответствующие права и защиту), который можно обжаловать в судах от районного до европейского.

Но в том и разница между церковью, где миряне и клир сами решают свою судьбу, и государственным учреждением РФ, из которого можно разве что уволиться персонально, как увольняются с работы, но которую невозможно переделать изнутри и сделать украинским учреждением. Учреждение получило приказ "по вертикали": извне немного замаскироваться, настаивая на названии "УПЦ", но ни в коем случае не сливаться с украинской церковью. Переждать тихонько, пока пройдет большая война, в которой убийство украинцев освящает головной офис этого же учреждения в Москве, и снова по полной программе насаждать колониальное малороссийские и бороться с отложением Украины от Московии.

Жаль, что единственный по-настоящему хороший вариант не сработал. Москва переиграла нас тактически, и это будет иметь довольно неприятные последствия, от проблем с союзниками уже сейчас до потенциально проигранных международных судов в будущем. Но из оставшихся вариантов – законодательный запрет и его жесткая имплементация, или же оставить все как есть – вариант запрета однозначно является меньшим злом, даже если исполнять закон придется грубой силой, и даже если потом нас где-то за это осудят.

Дожать запрет любой ценой – тактически сложно и некомфортно, оставить все как есть – проиграть Москве стратегически, и больше никогда не иметь шанса это исправить.

Следует понимать, что окно возможностей для решения 400-летней проблемы очень узкое и все более сужающееся. Это возможно только во время великой войны, в мирное время нас затравят всем хором "правозащитников" и "левонападающих", и в этом хоре сливаются и вся разветвленная агентура Москвы, и значительно большее число чистосердечных полезных идиотов, наивно верящих защищающих свободу совести, а не русскую агентурную сеть.

Даже сейчас возможности выбросить РПЦ из Украины без проблем с международной поддержкой уже значительно меньше, чем были год назад, мы и так уже упустили то время, когда на волне сострадания к жертве невиданной в современном мире агрессии нам были готовы терпеть так же невиданные в современном мире методы самозащиты Упустили из лучших соображений, потому что хотели сделать безупречно, но теперь все равно будем делать небезупречно, но уже в гораздо менее благоприятной обстановке. Медлить дальше крайне рискованно, еще немного и шанс будет упущен окончательно.

В этой ситуации очень многое зависит от нас, украинского тылового общества.

Коммуниковать ситуацию, в которой только две стороны - государство и российская псевдцерковь, - гораздо сложнее, чем треугольник "разгневанное общество, стремящееся огнем выжечь российское государственное учреждение в Украине и испепелить его агентуру - московская агентура под видом "церкви" - рассудительное государство, которое идет на уступки обществу, искореняет агентуру РФ, но при этом не допускает самоуправства и эксцессы".

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Мы должны не имитационно, а вполне реально давить на власть относительно второго чтения закона (желательно еще и с теми правками, которые делают его выполнение более быстрым и эффективным, потому что к принятому в первом чтении проекта по этому поводу есть определенные замечания).

Так же после принятия мы должны жестко дожимать исполнение закона, и если суды и правоохранители будут колебаться – активно помогать им преодолеть эти колебания, в частности, создавая ситуации, когда мы с нашим давлением будем большей потенциальной проблемой, чем сопротивление кучки упорных РПЦешников. Например дилемму "выселять упорных из Лавры или не выселять?" следует заменить на выбор "или упорных выселяет полиция, вежливо и с соблюдением процедуры, или то же делают "кантуженные ветераны" и другие активисты, с неизвестными последствиями" – такой выбор очень упрощает ситуацию для власти, и мы, тыловая Украина, имеем это обеспечить.

Последний горокрас "русскомира" должен быть уничтожен, чтобы возрождение московитского владычества в Украине стало навсегда невозможным. И это, возможно, самое главное, что мы можем сейчас сделать здесь, в тылу. Это наша обязанность, наш исторический шанс и наша миссия исторического веса. И сделать это можно только здесь и сейчас, другой шанс уже не случится.

Ну а тем, кто слишком уж озабочен отдаленными последствиями вроде проигранного ЕСПЧ, я напомню один исторический прецедент. Во время второй мировой правительство Британии совершенно незаконно запретило деятельность Британского союза фашистов во главе с Освальдом Мосли. Актив БСФ без суда и следствия был заключен в тюрьму, откуда их выпустили только после окончания войны. Так вот, 60 лет спустя немногочисленные дожившиеся члены БСФ отсудили у британского правительства компенсацию за незаконное содержание под стражей. Однако изменить ход Мировой войны это уже никак не могло.

Так что если 400-летнее колониальное господство РПЦ в Украине завершится тем, что где-то во второй половине 21 века дряхлые от старости монахи из Лавры отсудят у Украины - к тому времени давно уже члена НАТО и ЕС, с признанной миром национальной канонической церковью, - несколько евро компенсации за прежние "гонения", так я готов на это сброситься уже прямо сейчас.

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Об авторе. Евгений Дикий, ученый, военный.

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