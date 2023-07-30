Последний год чувствуем себя максимально брошенными, – жена погибшего в Оленовке

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"

"За последний год мы чувствуем себя максимально брошенными. С трагедией в Оленовке мы живем один на один. С нами никто не связывается, никто не контактирует из власти. Нам очень досадно от этого. Сейчас мы самостоятельно создали собственную организацию и пытаемся выходить на медийное пространство, чтобы привлечь внимание и доносить информацию об этой трагедии до людей. Ведь мы понимаем, к сожалению, этим никто не будет заниматься", - рассказала Хаванских.

Жена погибшего военнослужащего подчеркнула, что они самостоятельно пытаются привлечь внимание общества к трагедии в Оленовке.

"Сейчас мы активно даем интервью и выходим в эфиры, чтобы донести правду о трагедии в Оленовке. Вчера я могла выступить с речью на фестивале “Файный город”. Там мы показывали кадры из Оленовки и портреты наших погибших ребят. Поэтому все, что мы сейчас делаем, мы делаем своими силами.", - добавила она.

Что происходило после Оленовской трагедии 29 июля 2022 года

В совершении теракта Россия обвинила Украину: якобы удар нанесли реактивной системой залпового огня Himars, которую Киев получил от США. Захватчики даже продемонстрировали обломки боеприпасов, по их словам, якобы найденных на месте происшествия. Минобороны РФ пригласило экспертов, специалистов из ООН и Красного Креста в колонию в Оленовке. Однако доступ представителям международных организаций к месту трагедии не предоставили .

Впоследствии ГУР сообщало , что теракт совершили наемники Вагнера по личному указанию их лидера Евгения Пригожина. При этом проведение массового убийства не было согласовано с руководством Минобороны РФ. Главной целью, по данным разведки, было сокрытие фактов хищения средств, выделяемых на содержание украинских военнопленных. 1 августа в Оленовку планировалось прибытие комиссии из Москвы для проверки расходов и условий пребывания пленных.

Сами же российские боевики не верили в то, что обстрел колонии могла осуществить Украина, о чем свидетельствует перехваченный СБУ разговор. Россияне могли устроить трагедию с помощью взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как к исправительному учреждению подлетает какая-нибудь ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе.

По данным разведки, допросы пленных проводили следователи так называемой ДНР совместно с вагнеровцами и работниками российской ФСБ. Они пытались выбить из украинцев признание в якобы совершении преступлений в отношении мирных жителей. Оккупанты не планировали обменивать пленных, которых пытали, и убили их, чтобы скрыть факты пыток.

Из заявлений украинской власти и обнародованного Россией списка погибших следует, что большинство погибших и раненых были из полка "Азов". 30 июля 2022 года Украина начала процедуру возвращения тел погибших во время теракта в Оленовке. В октябре начштаба полка "Азов" Богдан Кротевич заявил , что известно о 41 убитом украинском военном в Оленовке, но точных данных еще не было.

11 октября 2022 года Украина смогла вернуть тела 62 военных, среди них - погибшие во время массовой казни в Оленовке. Однако точное количество жертв этого преступления и список погибших можно определить только после идентификации.

Киев считает, что Россия организовала массовое убийство украинских пленных, чтобы обвинить и дискредитировать украинские силы (в частности, чтобы помешать поставке эффективного оружия в Украину). По данным Офиса генпрокурора Украины, предварительной причиной взрыва в здании могло быть термобарическое оружие.

В ответ на российский теракт Верховная Рада призвала мир признать РФ государством-спонсором терроризма и ужесточить санкции в связи с убийством украинских военнопленных. Отметим, что Россию уже признали государством-спонсором терроризма Литва, Латвия, Польша, Эстония, Чехия, Нидерланды, Словакия, Европарламент, Парламентские ассамблеи Совета Европы, НАТО и ОБСЕ.

Фото: из общедоступных источников

23 августа 2022 года была создана миссия ООН, которая должна была выяснить обстоятельства убийства украинских военнопленных в Оленовке. Однако 5 января Генсек ООН Антониу Гутерреш распустил миссию : причиной назвали то, что она не смогла развернуться на месте нападения на украинских военнопленных. Позже в ООН заявили , что миссия в колонию в Оленовке все еще возможна.

Кроме того, утром 18 сентября 2022 года колония в Оленивке снова была обстреляна. Как сообщала российская сторона, в результате обстрела погиб один украинский пленный.

После роспуска миссии уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что ООН даже не осудила Россию, которая сделала все, чтобы не допустить в оккупированную Оленовку миссию международной организации по расследованию гибели украинских военных. Омбудсмен отметил, что изначально относился скептически к возможности работы этой миссии.

Украинские власти также неоднократно призывали Международный комитет Красного Креста отправить в Оленовку гуманитарную миссию. В Офисе президента Украины подчеркнули: если эта организация не будет выполнять свои функции, то украинская сторона будет поднимать вопрос о роспуске организации. В самом Международном комитете Красного Креста говорят, что готовы направить представителей в Оленовку, но их не допускали.

Кроме того, через несколько дней после теракта в Оленовке в Красном Кресте заявили , что комитет не гарантировал безопасность выходящим из Азовстали украинским военным, которые затем оказались в российском плену. В организации отмечали, что тогда ее представители были лишь нейтральным посредником в координации со сторонами конфликта.

26 июня этого года уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что в колонии в Оленовке до сих пор находятся украинские военнопленные. Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в Оленовке.

25 июля Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк опроверг утверждение России о том, что Оленовскую тюрьму якобы обстреляли из ракетных систем HIMARS, и осудил отсутствие ответственности за убийства украинских военнопленных.

Что вызвало взрыв в колонии: мнения иностранных экспертов

На спутниковых снимках, сделанных на следующий день после трагедии, видно одно здание, сильно поврежденное в результате взрыва. Бывшие пленные рассказывали, что это здание расположено в промышленной зоне, вдали от основных бараков, где они содержались. Также аналитики, занимающиеся составлением карт со спутниковых снимков, указали на еще одно доказательство, которое было еще до взрыва – это раскопанная земля. Украинские чиновники отмечали , что на этих снимках видны следы выкопанных могил и что тюрьма готовилась к захоронению погибших. Однако только этих изображений недостаточно, чтобы подтвердить какое-либо погребение или намерение сделать это.

Фото: Reuters

BBC писало, что выводы специалистов были удивительно последовательными. По словам главного технического специалиста британской армии по боеприпасам Боба Седдона, невозможно, чтобы причиной взрыва была реактивная система залпового огня. На фото видны разрушения, которые были слишком сконцентрированы. Несмотря на невыразимые ужасы внутри, само здание осталось относительно невредимым. Эксперт объяснил, что РСЗО вроде Himars нанесет гораздо больший ущерб.

Кроме того, как замечал ведущий хирург и главный травматолог Имперского колледжа Лондона Шехан Хеттиарачи, видно, что тела внутри здания были целыми, а не разлетелись на куски. Его коллега, британский врач Салейха Ахсан добавила, что там, похоже, применяли какой-то метод сожжения.

Некоторые специалисты заключали, что взрывной заряд, возможно, усиленный горючим, разместили внутри здания. По их утверждениям, такое устройство могло быть использовано для нанесения ущерба вследствие пожара или для уничтожения доказательств судебной экспертизы.

Вернувшиеся из ада: что рассказали о плене освобожденные из Оленовки

"Я абсолютно уверен, что трагедия в Оленовке – это очередной террористический акт со стороны РФ, также геноцид украинского народа, героев Азовстали и Мариуполя. И я имею все основания, чтобы так считать. Первый факт – подорванное здание размещалось в промышленной части колонии, никогда раньше там людей не содержали. На момент моего пребывания в колонии и выхода из нее в том здании не предполагалось содержание людей, никаких условий там не было, потому что это бывшие цеха по производству разного оборудования, и вообще эта часть была полностью разраблена и разрушена. А потом вдруг туда напихали кроватей и перегнали пленных, где произошел этот взрыв", – говорил волонтер из Мариуполя Константин Величко, который прошел Оленовскую колонию.

По его словам, при поселении в колонию над заключенными происходили расправы, людей прогоняли через строй, избивали арматурой, палками, особенно страдали артиллеристы и командный состав.

"С появлением азовцев в колонии допросы и физические пытки стали закрытыми, а не открыто, как это было раньше, когда людей забивали до смерти на наших глазах. То есть их поселяли в дисциплинарный изолятор, одиночные камеры, громко включали музыку, и крики или звуки ударов могли слышать только те люди, которые находились в соседних камерах. Все было очень скрыто", – рассказывал Константин Величко.

Величко вспомнил, что за два дня до приезда азовцев, а их приехало более двух с половиной тысяч, над колонией подняли российский флаг, также практически все "дээнэровцы" из колонии были убраны и заехали работать россияне из разных регионов РФ.

Боец "Азова" Денис Манго Чепурко, еще во время пребывания на заводе "Азовсталь" потерявший руку, рассказал, что российские захватчики на допросах хотели скинуть на защитников Мариуполя все свои злодеяния.

"Во время допросов меня избивали. Россияне хотели, чтобы я подписал разные показания против своего командования. Оккупанты хотели сбросить на нас свои злодеяния: что мы разбомбили Мариуполь и т.д. Когда я говорил, что этого не буду делать, россияне избивали меня палками" . Оккупанты угрожали расстрелом", – говорил Чепурко.

Российские оккупанты в Оленовке не соблюдали никаких Женевских конвенций и пытали пленных по 2-3 дня, а воды давали всего 600 граммов на двое суток, хотя эта вода вообще не была питьевой. Военнопленных заставляли бегать, а медицина просто отсутствовала.

Фото: Reuters

Были слышны два взрыва – снаружи и внутри: новые детали расследования

В ночь трагедии украинцы в колонии слышали два взрыва: один – снаружи, другой – внутри. Вечером 28 июля главный по бараку, где содержались украинские военнопленные, обошел всю территорию, проверил ребят, пообщался с дежурным и ушел спать. На часах была около 23:15.

"Первый взрыв, который услышали люди, произошел где-то за территорией колонии. Его услышали не все. Кто-то проснулся, понял, что это где-то за территорией, посмотрел, что все нормально, что ничего не произошло, стекла все на месте - и лег назад спать . Однако примерно в 23:30-24:00 раздался повторный взрыв уже внутри самого барака", - на днях рассказала автор расследования, журналистка Медийной инициативы по правам человека Мария Климык.

Те военнослужащие, которые находились в основной части барака, где прошла взрывная волна, погибли сразу же. Впоследствии начался пожар и их тела выгорели. В другой части здания люди получили тяжелые ранения, но выжили. Часть дверей просто вынесло. Отмечалось, что этот барак состыкован с другим зданием, и в результате одного из взрывов часть стены провалилась в соседнее здание.

Часть пленных проснулись от того, что на них упала крыш0а. Некоторые кровати и людей вынесло взрывной волной, так что часть тел просто застряли между этими кроватями. Ребятам приходилось перелезать всю эту конструкцию, чтобы добраться до выхода.

"По пути они также видели других людей. И потому, даже будучи ранеными, но имея еще силы стоять на ногах, они забирали тех, кто самостоятельно не мог выбраться", – сказала Мария Климык.

Военные не понимали, что происходит, у многих из них был болевой шок и дезориентация. Они не понимали, куда бежать. Представительница МИПЛ выразила мнение, что некоторые из этого барака могли задохнуться от дыма, потому что побежали не туда и уже не могли самостоятельно выбраться.

Известно, что накануне совершения россиянами теракта в Оленовке оккупанты не выпускали из барака людей, а в самом здании окна были крепко заперты. Вечером 28 июля пленных проверили и отвели обратно в барак. Хотя они просились остаться на улице, потому что в помещении было очень жарко.

Как рассказала расследовательница, за неделю до этого события по колонии начали ходить слухи об определенных списках, которые, как оказалось впоследствии, касались именно этих 198 азовцев, которых впоследствии перевели в эту промзону, о существовании которой до этого никто не знал. Сами же азовцы до последнего не знали, по какому принципу их отобрали, они до сих пор этого не знают.

После того, как в колонии в Оленовке, где держали украинских военных, произошел теракт, охрана заведения открыла огонь по выбравшимся из барака. Военные накануне трагедии обошли всю территорию места, где они содержались, и нашли некоторые слабые места в заборе, что и спасло часть людей.

Фото: Reuters

По данным расследования, после того, как военные уже ничего не могли поделать в самом бараке и не могли из-за огня вытащить тела других людей, они стали выбираться оттуда. Ни один представитель охраны или администрации колонии не приблизился к зданию и не помогал вытаскивать раненых, оказывать медпомощь или тушить пожар – всем занимались сами военные, которые делали перевязки из остатков одежды, которая была на них.

Пленные медики, услышавшие взрывы , сразу собрали все немногочисленные медицинские средства, которые у них были, и ждали, когда к ним придет охрана, чтобы их забрать для оказания помощи. Но эти медики ждали около 2-3 часов, пока за ними кто-то появился. По данным правозащитников, с момента взрыва до того, как азовцев начали эвакуировать оттуда, прошло 6 часов.

Речь идет о том, что военные были в тяжелом состоянии, но с этим никто не считался, и по дороге в больницу в первом КамАЗе умерли еще два или три человека – вероятно, из-за того, что они перевозились в неположенном состоянии. По словам Марии Климык, на следующий день, 29 июля, одного из военнослужащих "Азова", который не был в этом бараке, заставили проводить опознание тел своих побратимов.

Россия совершает массовые убийства, а мир… отмалчивается?

После событий в Оленовке в ночь на 29 июля 2022 года определенный перечень международных организаций, в том числе специализирующихся на защите прав человека, выразили свою обеспокоенность. Это были открытые письма, официальные заявления в соцсетях и на сайтах. Однако профильные организации, такие как МККК или система органов ООН, по мнению украинской стороны, проявили определенную пассивность и инертность в отношении событий в Оленовке, об этом через 40 дней после теракта заявляла адвокат защитников Мариуполя Анна Калинчук. Однако событие такого сорта требует более существенной реакции, чем публичное осуждение факта самого события.

Теперь, спустя год после трагедии, ничего не изменилось – представители Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций так ни разу и не попали на территорию исправительной колонии №120 в Оленовке.

В ходе презентации расследования массового убийства бойцов полка "Азов" в Оленовской колонии правозащитник Андрей Яковлев подчеркнул , что необходимо заставить Россию предоставить международным расследователям доступ к территории колонии в Оленовке, где год назад погибли несколько десятков украинских военнослужащих. В то же время уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выразил надежду , что в ближайшее время будет создана миссия, которая тщательно расследует обстоятельства теракта в Оленовке.