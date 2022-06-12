"Последний день России". Под посольство РФ в Киеве принесли похоронный венок

В мероприятии приняли участие несколько десятков граждан, передает Укринформ .

Участники акции поставили под посольством траурный венок, повесили на ограждении баннер с имитацией шагов и надписью "Последний день россии".

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Протестующие выразили надежду, что в следующем году страна-агрессор и режим правления Путина уже не будут существовать, отмечает "Апостроф" .

К принесенному венку прикреплена лента с пожеланием "Земля стекловатой".

Фотографии - "Белорусский Дом в Украине" (telegram)

В акции приняли участие граждане России, а также политические мигранты. Один из них пришел в вышиванке и публично сжег свой российский паспорт.

Другой принес пули российских военных, собранные на территории освобожденной от захватчиков Киевской области.

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Организатором акции выступил российский оппозиционер Андрей Синельников, рассказывает эмигрантское сообщество "Белорусский дом в Украине" .

12 июня власти РФ проводят "день России". В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.

Напомним, в составе ВСУ действует российский добровольческий легион "Свободу России". Туда принимают российских военных, добровольно перешедших на сторону Украины, а также всех желающих граждан РФ.

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