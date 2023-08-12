Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, это воскресенье в Украине будет самым комфортным перед грядущей жарой: температура воздуха составит приятные +24...+29 °C.



Однако новая неделя начнется значительно теплее - температура достигнет более +26...+31 °C, так что будет ощущаться настоящая летняя жара.

Дождей завтра в Украине не будет, везде антициклональный характер погоды – сухо, солнечно, безоблачно.

Погода в столице

В Киеве в воскресенье не ожидается осадков, а температура воздуха будет держаться на уровне +25...+27°C.



В понедельник будет +30 °C и в течение недели показатель температуры будет только расти.