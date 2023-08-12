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Последний день перед жарой: синоптик Наталья Диденко прогнозирует сухую и комфортную погоду в Украине на 13 августа

12 августа, 2023 суббота
13:42
Общество

В воскресенье, 13 августа, по всей территории Украины ожидается дождливая погода с комфортной температурой воздуха. Зато со следующей недели в регионы вернется жара

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, это воскресенье в Украине будет самым комфортным перед грядущей жарой: температура воздуха составит приятные +24...+29 °C.

Однако новая неделя начнется значительно теплее - температура достигнет более +26...+31 °C, так что будет ощущаться настоящая летняя жара.

Дождей завтра в Украине не будет, везде антициклональный характер погоды – сухо, солнечно, безоблачно.

Погода в столице

В Киеве в воскресенье не ожидается осадков, а температура воздуха будет держаться на уровне +25...+27°C.

В понедельник будет +30 °C и в течение недели показатель температуры будет только расти.

  • 9 августа прогнозировалось, что в конце недели по всей Украине станет прохладнее : запад Украины накрыли дожди, а теплее всего было на востоке.
Украина
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новости Киева
Погода с Натальей Диденко
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