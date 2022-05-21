Видео "Фортеця Маріуполь" опубликовали на ютуб-канале BABYLON'13 в субботу, 21 мая.

"Фортеця Маріуполь" – это цикл фильмов, построенных на видеозвонках к воинам, которые находятся в окружении в Мариуполе на Азовстали.

Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на Азовстали с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание", – комментируют видео BABYLON'13.

19 мая Святослав Паламар (Калина) заявил, что вместе с руководством полка "Азов" находится на территории завода.

Самые влиятельные международные силы должны быть проинформированы и привлечены к спасению наших героев, - Зеленский об уходе защитников Азовстали. 19 мая об этом и многих других вопросах говорилось с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Жены и матери защитников Азовстали 20 мая объявили о намерении создать организацию защиты прав украинских военнопленных. Мать защитника Азовстали призвала турецкую сторону стать гарантом безопасности украинских военных, находящихся на территории, подконтрольной РФ.

Напомним, 20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что руководство Сил обороны отдало приказ прекратить оборону Мариуполя.

Институт исследования войны предположил, что Россия согласилась на эвакуацию украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы объявить о полном контроле над городом.

Позже главарь террористов "ДНР" Пушилин заявил, что судьбу эвакуированных из Азовстали военных будет решать суд.

Международный комитет Красного Креста регистрирует сотни военных, покидающих завод "Азовсталь" в Мариуполе.

16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

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