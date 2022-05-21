Последний день на Азовстали. BABYLON'13 опубликовал короткометражный фильм-прощание с меткомбинатом в Мариуполе
Глава пресс-службы полка "Азов" Дмитрий Козацкий (Орест) в последний день перед выходом на мариупольском заводе "Азовсталь" снял короткометражный фильм-прощание. Украинский боец показал, как сейчас выглядит меткомбинат. На следующий день Орест покинул Мариуполь
Видео "Фортеця Маріуполь" опубликовали на ютуб-канале BABYLON'13 в субботу, 21 мая.
"Фортеця Маріуполь" – это цикл фильмов, построенных на видеозвонках к воинам, которые находятся в окружении в Мариуполе на Азовстали.
Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на Азовстали с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание", – комментируют видео BABYLON'13.
- 19 мая Святослав Паламар (Калина) заявил, что вместе с руководством полка "Азов" находится на территории завода.
- Самые влиятельные международные силы должны быть проинформированы и привлечены к спасению наших героев, - Зеленский об уходе защитников Азовстали. 19 мая об этом и многих других вопросах говорилось с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.
- Жены и матери защитников Азовстали 20 мая объявили о намерении создать организацию защиты прав украинских военнопленных. Мать защитника Азовстали призвала турецкую сторону стать гарантом безопасности украинских военных, находящихся на территории, подконтрольной РФ.
- Напомним, 20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что руководство Сил обороны отдало приказ прекратить оборону Мариуполя.
- Институт исследования войны предположил, что Россия согласилась на эвакуацию украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы объявить о полном контроле над городом.
- Позже главарь террористов "ДНР" Пушилин заявил, что судьбу эвакуированных из Азовстали военных будет решать суд.
- Международный комитет Красного Креста регистрирует сотни военных, покидающих завод "Азовсталь" в Мариуполе.
- 16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
- Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.24
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.9
- Актуальное
- Важное