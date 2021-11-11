Последний белый президент Южной Африки Фредерик де Клерк скончался в возрасте 85 лет

Об этом сообщает BBC.



85-летний Фредерик де Клерк скончался в четверг 11 ноября. Ранее в этом году у него диагностировали рак, сообщил его спикер.



Последний белый президент Южно-Африканской Республики являлся ключевой фигурой в переходе страны к демократии. Он правил страной с сентября 1989-го по май 1994 года.



Де Клерк освободил правозащитника Нельсона Манделу после 27 лет тюрьмы в 1990 году и отменил перечень законов апартеида, дискриминировавших темнокожее население.



На следующий год после избрания президентом он снял запрет на работу партии Манделы Африканский Национальный Конгресс.



Фредерик де Клерк разделил Нобелевскую премию мира с Манделой, который стал следующим после него президентом ЮАР, за окончание правления белых в стране.



Однако для Южной Африки он стал противоречивой фигурой. Многие темнокожие обвиняли его в недостаточном противодействии жестокости режима апартеида, а белые экстремисты считали его изменником.



Апартеид - официальная политика расовой дискриминации, сегрегации и угнетения чернокожего населения, которую на протяжении 1948-1991 гг. проводили правящие круги Южно-Африканской Республики.



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