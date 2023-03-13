Последний абсолютный чемпион в супертяжелом весе дал прогноз на бой Усика против Фьюри
Легендарный британский боксер Леннокс Льюис назвал фаворитом боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком своего соотечественника
Об этом сообщает Boxing Social .
По словам Льюиса, который в 1999 году стал последним тяжеловесом, владевшим в своей категории сразу всеми титулами, в бою за звание нового абсолютного чемпиона мира он отдает предпочтение Фьюри.
"Сложно поверить, что для определения нового абсолютного чемпиона в супертяжелом весе понадобилось столько времени. Сейчас я склоняюсь на сторону Тайсона Фьюри. В последнее время его бои – как мастер-классы. У него в углу отличный тренер, он хорошо оперирует джебом, по ходу поединка меняет стойки и в целом боксирует зрелищно. Я люблю смотреть, как он дерется, потому что Тайсон и шоумен, и настоящий воин", - рассказал Льюис.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 11 марта Александр Усик заявил, что согласен на распределение гонораров 70:30 в пользу Тайсона Фьюри, но потребовал, чтобы британец передал 1 млн фунтов на нужды Украины.
- Тайсон Фьюри в ответ заявил, что начал подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Александра Усика.
- 12 марта промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен подтвердил, что поединок против Александра Усика состоится 29 апреля в Лондоне .
- Промоутер Эдди Хирн заподозрил , что Тайсон Фьюри пытался сорвать бой с Александром Усиком, когда предлагал ему распределение гонорара 70:30 в свою пользу.
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