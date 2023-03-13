Об этом сообщает Boxing Social .

По словам Льюиса, который в 1999 году стал последним тяжеловесом, владевшим в своей категории сразу всеми титулами, в бою за звание нового абсолютного чемпиона мира он отдает предпочтение Фьюри.

"Сложно поверить, что для определения нового абсолютного чемпиона в супертяжелом весе понадобилось столько времени. Сейчас я склоняюсь на сторону Тайсона Фьюри. В последнее время его бои – как мастер-классы. У него в углу отличный тренер, он хорошо оперирует джебом, по ходу поединка меняет стойки и в целом боксирует зрелищно. Я люблю смотреть, как он дерется, потому что Тайсон и шоумен, и настоящий воин", - рассказал Льюис.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).