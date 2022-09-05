Последние заявления Путина означают, что в РФ не исключают переход к общей мобилизации, - политолог Шлинчак
Президент РФ Владимир Путин пытается прощупывать информационную почву для общей мобилизации
Об этом в эфире Эспрессо сказал политолог Виктор Шлинчак.
"Я думаю, последние заявления Путина свидетельствуют о том, что в России не исключают перехода к общей мобилизации. Они начинают идеологически подкармливать своих россиян тем, что уже нужно защищать свою родину и за что же погибали сыновья. Сейчас извращается тот тезис, который был раньше и Путин пробует прощупывать информационную почву, для того чтобы затем иметь этот инструмент - общую мобилизацию", - отметил он.
Шлинчак добавил, что многие воспринимают это как призыв идти и воевать с Украиной.
"Я думаю, что очень многих это начинает пугать. Сейчас война постепенно подходит к каждой российской семье и мне кажется, именно это осознание может изменить и картину в головах людей, которые еще шатаются", - подытожил политолог.
- Путин 1 сентября заявил, что "миссия российских солдат – защитить саму Россию, потому что на территории Украины" якобы начали создавать "антироссийский анклав, угрожающий РФ".
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